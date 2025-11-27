Speyer – Stimmungsvolles Weihnachtskonzert am Nachmittag mit Speyerer Schul- und Musikschulgruppen

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Zum Jahresende der beliebten Reihe „Konzert am Nachmittag“ präsentieren am Mittwoch, 10. Dezember 2025, um 15 Uhr in der Stadthalle Speyer unterschiedliche musizierende Gruppen aus Speyer ein vielseitiges Programm in Zusammenarbeit mit der Musikschule Speyer. Ein besonderer Nachmittag voller festlicher Vorfreude erwartet die Gäste bei dieser Musikaufführung in der Vorweihnachtszeit. Zudem besteht die Möglichkeit, eine Auswahl an Speyerer Produkten aus dem Sortiment der Tourist-Information im Foyer der Stadthalle zu erwerben. Vom Speyerer Puzzle über das stadtindividuelle Dubbeglas, bis hin zur exklusiven neuen Weihnachtskugel der Stadt Speyer ist alles dabei – so lässt sich vielleicht auch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk finden. Der Seniorenbeirat wird mit einem Infostand vor Ort bei der Veranstaltung präsent sein. Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich zu informieren, Fragen zu stellen und mit den Mitgliedern des Beirats ins Gespräch zu kommen. Die Reihe „Konzert am Nachmittag“ soll insbesondere Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit geben, Musik in ihrer Vielfalt zu genießen. Daher finden die Konzerte bei freiem Eintritt in der barrierefreien Stadthalle statt. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, es sind jedoch nur begrenzt Plätze verfügbar. Für mobilitätseingeschränkte Personen sind reservierte Plätze vorbehalten.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 21:10