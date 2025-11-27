Speyer – Jetzt Tickets sichern Vorverkauf gestartet: Science Fiction Treffen 2026 im Technik Museum Speyer



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 26. und 27. September 2026 heißt es im Technik Museum Speyer wieder:

„Fiktion trifft Realität“.

Dann verwandelt sich Europas größte Raumfahrtausstellung in

einen Treffpunkt für Liebhaber von Star Wars, Star Trek, Marvel, DC, Anime und vielem

mehr. Der Vorverkauf für das Science Fiction Treffen 2026 hat begonnen: Tickets sind ab

sofort erhältlich – rechtzeitig vor Weihnachten das ideale Geschenk für Science-Fiction-

Begeisterte. Alle Informationen und Tickets gibt es unter www.technik-museum.de/sci-fi.

Das Science Fiction Treffen ist längst fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders und ein

Highlight für Familien, Cosplayer und Genre-Fans. Über beide Tage hinweg begegnen sich

bekannte Charaktere aus fernen Galaxien, kreative Kostüme und eine besondere Stimmung

zwischen Filmfantasie und echter Raumfahrtgeschichte – von ikonischen Filmfiguren bis hin zu

originellen Eigenkreationen.

Die Begeisterung ist während des gesamten Wochenendes deutlich spürbar. Ob Fotoshootings

mit Superhelden, Autogramme von Darth Vader, Lichtschwerttrainings mit Saberproject oder

spannende Vorträge: Überall tauchen Besucher in ihre Lieblingswelten ein. Besonders Kinder

staunen über Wookies, Ghostbusters oder R2-D2, während Erwachsene es genießen, ihre

Kindheitshelden in Lebensgröße wiederzutreffen. Bastelaktionen, Shows und Händlerstände

sorgen zusätzlich für Abwechslung. Ein Highlight sind die beliebten Science-Fiction-Shows, in

denen Szenen aus der Star-Wars-Saga nachgespielt werden, sowie die traditionelle Parade aller teilnehmenden Fandoms.

Gerade die Parade ist jedes Jahr ein bewegender Moment, denn

sie zeigt auf eindrucksvolle Weise die Vielfalt und die Leidenschaft der Community.

Das Museumsareal bildet dafür eine faszinierende Kulisse. Zwischen Flugzeugen, dem U-Boot

U9 und dem Seenotrettungskreuzer treffen Rebellen auf Imperiale, Elfen auf Außerirdische. In

der Raumfahrthalle präsentieren Fandoms und Händler ihre Exponate. Ergänzt wird das

Angebot durch die Eventhalle Hangar 10 und ein großes Messezelt mit Ausstellern. In der

großzügigen Food-Area können sich Besucherinnen und Besucher aus allen Galaxien bei einer

irdischen Currywurst und Pommes stärken, bevor es zurück ins Abenteuer geht.



Damit bietet das Technik Museum Speyer auch 2026 wieder ein Wochenende, an dem Science

Fiction lebendig wird – zwischen Fantasie, Gemeinschaft und echter Raumfahrtgeschichte.

Über die Technik Museen Sinsheim Speyer – Technik von Unterwasser bis ins Weltall

Vom gemeinnützigen Verein Auto + Technik Museum Sinsheim e. V. getragen und ganz nach

dem Motto „für Fans von Fans“ gehören den Technik Museen Sinsheim Speyer weltweit rund

7.000 Mitglieder an. Im Jahr 2024 passierten knappe 1,2 Million Menschen die Türen der beiden

Einrichtungen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch Eintrittsgelder, Spenden sowie

Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder. Alle Überschüsse werden zur Erhaltung und zum

Ausbau der Museen verwendet.

An 365 Tagen im Jahr geöffnet, zeigen die Technik Museen Sinsheim Speyer zusammen auf

mehr als 200.000 m2 über 6.000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte in einer

weltweit einzigartigen Vielfalt. Vom U-Boot bis zum Oldtimer, von der Concorde bis zum Space

Shuttle Buran ist alles vertreten. Neben den Dauer- und wechselnden Sonderausstellungen gibt

es zahlreiche Fahrzeug- und Clubtreffen sowie Events. Eine wahre Sensation sind die beiden

IMAX-Großformat-Kinos. Während in Sinsheim das IMAX 3D Kino – „das schärfste Kino der

Welt“ – exklusive Dokumentationen und die neuesten Hollywood-Blockbuster präsentiert,

werden im IMAX DOME Kino im Technik Museum Speyer die Filme auf eine gigantische Kuppel

projiziert.

Foto1: Im Technik Museum Speyer heißt es am 26. und 27. September 2026 wieder:

„Fiktion trifft Realität“. Quelle TMSNHSP

Foto2: Der Vorverkauf für das Science Fiction Treffen 2026 hat begonnen: Tickets sind

ab sofort zum Vorteilspreis erhältlich. Quelle TMSNSP.

Quelle: TMSNSP

Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 22:00