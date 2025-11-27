Sinsheim – Das Schnupper-Abonnement der Badischen Landesbühne: Drei Stücke für 42 Euro

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie in den vergangenen Spielzeiten bietet die BLB auch diese Saison das Schnupper-Abo an. Damit lässt sich das Theater mit einem Stück mit Live-Musik, einem vielschichtigen politischen Werk und der Premiere der Freilichtkomödie im Sommer 2026 entdecken – ein ideales Geschenk; dreimal Theater bei bester verfügbarer Platzkategorie für 42 Euro.

Eine Sommernacht

Mittwoch, 14.01.2026 19:30 Uhr – 19:30 Uhr – Dr.-Sieber-Halle

Eine Anwältin, ein Kleinkrimineller und eine Tüte voller Geld begegnen sich in einem Pub und machen die Nacht zum Tag. Abenteuer, Gefahr, Witz, Sommergefühle mitten im Winter und fetzige Live-Musik sind garantiert.

Das Stück mit Musik von David Greig und Gordon McIntyre verbindet Witz, Leichtigkeit und Rausch mit den großen Fragen des Lebens.

Gott wartet an der Haltestelle

Mittwoch, 13.05.2026 – 19:30 Uhr – Dr.-Sieber-Halle

Ein Selbstmordattentat in Israel. Kurz davor hat die Soldatin Yael die Krankenschwester Amal ohne Passierschein ins Land gelassen. In Rück- und Vorblenden erzählt Maya Arad Yasur von einer Welt, die gefangen ist im Kreislauf von Gewalt und Rache.

Die israelische Autorin zeigt anhand von persönlichen Schicksalen den Nahostkonflikt. Es geht ihr dabei nicht um Schuld, sondern um den Versuch, sich zwei Gesellschaften zu nähern.

Die Freilichtpremiere: Molière, der eingebildete Tote

Mittwoch, 10.06.2026 – 20:00 Uhr – Buchenauerhof

Im Theater wird nicht wirklich gestorben. Aber was, wenn doch? Tot steht Molière auf der Bühne und glaubt, noch zu leben. Eine Molière-Komödie über Molière.

„Molière – Der eingebildete Tote“ ist ein Stück, das alles beinhaltet, was auch eine Komödie von Molière auszeichnet: Menschliches, Allzumenschliches, Täuschungen und Slapstick.

Die Schnupper-Abonnements sind bei der Buchhandlung Doll, Bahnhofstr. 17, 74889 Sinsheim erhältlich, Telefon 07261 2322, E-Mail kontakt@buchhandlung-doll.de.

Quelle: Stadt Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 21:33