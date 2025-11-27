Schifferstadt – Sitzung des Ausschusses Projekt Soziale Stadt der Stadt Schifferstadt

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, 3. Dezember beginnt um 19 Uhr, im Ratssaal des Rathauses der Stadt Schifferstadt, Marktplatz 2, Schifferstadt, die 6. Sitzung des Ausschusses Projekt Soziale Stadt. Die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung umfasst die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes (aktueller Planungsstand) sowie Anfragen und Mitteilungen.

Besucher sind zur öffentlichen Sitzung herzlich eingeladen.

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt

