Schifferstadt – Polizeibeamte lesen für Kinder der Entdeckungskiste – Schifferstadter Kita beteiligt sich an bundesweitem Vorlesetag

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zum bundesweiten Vorlesetag am Freitag, 21. November hatte die Kindertagesstätte Entdeckungskiste Besuch von zwei Polizeibeamten der Polizeiinspektion Kaiserslautern. Die beiden sowie die ehrenamtliche Vorleserin Frau Himmel nahmen sich viel Zeit und lasen den Kindern mehrere Bilderbücher vor. Der bundesweite Vorlesetag stand in diesem Jahr unter dem Motto „Vorlesen spricht Deine Sprache“. Initiatoren sind die Stiftung Lesen, die Wochenzeitung DIE ZEIT und die Deutsche Bahn Stiftung. Ziel des Aktionstags ist es, ein öffentliches Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens zu setzen und Kindern und Erwachsenen die Freude am Lesen zu vermitteln.
Quelle
Text und Fotos: Stadtverwaltung Schifferstadt
Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 14:54