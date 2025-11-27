Schifferstadt – Kinder der Grundschule Süd schmücken Weihnachtsbaum im Rathaus-Foyer



Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Zweimal Inliner, ein Rennrad und eine Überraschung – die Weihnachtswünsche der Klasse 2c der Grundschule Süd sind vielfältig.

Genauso wie der Christbaumschmuck, den siezusammen mit weiteren Schülerinnen und Schülern der Grundschule gebastelt haben. Am heutigen Donnerstag schmückten sie gemeinsam mit Bürgermeisterin Ilona Volk den

Weihnachtsbaum im Rathaus-Foyer.



Engelchen und Schneemänner aus Korken, bunte Pfeifenputzer-Schneeflocken und

Tannenbäume aus Eisstängelchen bringen den Nadelbaum zum Strahlen. Zur Stärkung

serviert Ilona Volk Lebkuchen, Schokolade und Saftschorle.

Bereits zum 18. Mal kommt der Schmuck für den Baum aus einer Schifferstadter Einrichtung.

Seit 2007 wechseln sich Kindertagesstätten, Schulen und weitere Einrichtungen beim Basteln

und Dekorieren ab. Beim Anblick des reich behängten Weihnachtsbaumes erinnert sich die

Bürgermeisterin:

„Ich weiß noch, wie enttäuscht ich war, als ich ungefähr im Alter der Kinder

erfahren habe, dass es das Christkind nicht wirklich gibt. Deshalb hoffe ich, dass die

Schülerinnen und Schüler noch lange an den Weihnachtszauber glauben können. Allen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ebenso wie mir wird der toll geschmückte Baum

sicherlich jeden Tag beim Betreten des Rathauses ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“

Text und Fotos: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 21:45