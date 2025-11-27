Schifferstadt – Kinder der Grundschule Süd schmücken Weihnachtsbaum im Rathaus-Foyer

Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Zweimal Inliner, ein Rennrad und eine Überraschung – die Weihnachtswünsche der Klasse 2c der Grundschule Süd sind vielfältig.
Genauso wie der Christbaumschmuck, den siezusammen mit weiteren Schülerinnen und Schülern der Grundschule gebastelt haben. Am heutigen Donnerstag schmückten sie gemeinsam mit Bürgermeisterin Ilona Volk den
Weihnachtsbaum im Rathaus-Foyer.
Engelchen und Schneemänner aus Korken, bunte Pfeifenputzer-Schneeflocken und
Tannenbäume aus Eisstängelchen bringen den Nadelbaum zum Strahlen. Zur Stärkung
serviert Ilona Volk Lebkuchen, Schokolade und Saftschorle.
Bereits zum 18. Mal kommt der Schmuck für den Baum aus einer Schifferstadter Einrichtung.
Seit 2007 wechseln sich Kindertagesstätten, Schulen und weitere Einrichtungen beim Basteln
und Dekorieren ab. Beim Anblick des reich behängten Weihnachtsbaumes erinnert sich die
Bürgermeisterin:
„Ich weiß noch, wie enttäuscht ich war, als ich ungefähr im Alter der Kinder
erfahren habe, dass es das Christkind nicht wirklich gibt. Deshalb hoffe ich, dass die
Schülerinnen und Schüler noch lange an den Weihnachtszauber glauben können. Allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ebenso wie mir wird der toll geschmückte Baum
sicherlich jeden Tag beim Betreten des Rathauses ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“
Text und Fotos: Stadtverwaltung Schifferstadt
Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 21:45