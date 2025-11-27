Rheinzabern – Fahrradfahrer zusammengeschlagen – Zeugen gesucht

Rheinzabern/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 26.11.25 gegen 20:30h fuhr ein 60-jähriger Fahrradfahrer auf dem Radweg von Rheinzabern in Richtung Jockgrim. In der Unterführung bei der IGS Rheinzabern hielten sich drei Jugendliche auf. Weil sie einen E-Scooter behindernd auf dem Radweg abgestellt hatten, musste der Radfahrer anhalten. Nachdem er sie aufgefordert hatte, ihm Platz zu machen, wurde er von einem Jugendlichen zu Boden getreten. Danach schlugen und traten sie auf den Mann weiter ein, bis ein Passant zufällig vorbeikam. Der Mann wurde leicht verletzt. Die Jugendlichen konnten unerkannt flüchten.

Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: 17-20 Jahre alt, kräftig gebaut, ca. 1,70m groß, Drei-Tage-Bart, trug eine dunkle Winterjacke und Sportschuhe.

Zeugen, insbesondere der bis dato unbekannte Passant, welche Angaben zur Tat oder den Jugendlichen machen können, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

27. November 2025