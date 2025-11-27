Reilingen – Frontalzusammenstoß auf der L 723

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch war ein 61-Jähriger mit seinem Hyundai auf der L 723 von Walldorf kommend in Richtung Hockenheim unterwegs. An der Einmündung zur Walldorfer Straße wollte er gegen 17 Uhr nach links in Richtung Reilingen abbiegen. Nach aktuellem Ermittlungsstand missachtete er dabei den Vorrang eines Daimler-Benz-Fahrers, welcher mit seinem Auto auf der L 723 von Speyer in Richtung Walldorf unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten nahezu frontal miteinander. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Hyundai schwer verletzt. Nach aktuellem Stand blieb der 42-jährige Fahrer des Daimler-Benz unverletzt. Beide wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, blieben aber glücklicherweise unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in geschätzter Höhe von 25.000 EUR. Beide Autos waren kollisionsbedingt nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der beinahe zweistündigen Unfallaufnahme kam es während des stattfindenden Feierabendverkehrs zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen auf der stark frequentierten L 723.

Das Polizeirevier Hockenheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 14:10