  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

27.11.2025, 17:46 Uhr

Neustadt – Vogelgrippe: Stallpflicht verlängert – Noch keine Fälle in Neustadt – Weiterhin erhöhte Vorsicht!

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Die wegen der Aviären Influenza (Vogelgrippe) geltende Stallpflicht in Neustadt an der Weinstraße wurde per Allgemeinverfügung bis Montag, 15. Dezember, verlängert. Das hat das Veterinäramt der Kreisverwaltung Bad Dürkheim – das auch für Neustadt zuständig ist – mitgeteilt.
Hintergrund der Maßnahme sind drei bestätigte Fälle im Landkreis sowie ein neuer Verdachtsfall in Obrigheim. In Neustadt gibt es bislang keinen bekannten Vogelgrippe-Fall. Dies bedeutet aber keine Entwarnung!
Es ist weiterhin von einem Seuchengeschehen mit hohem Ansteckungsrisiko durch Wildtiere auszugehen. Daher bleibt die Stallpflicht für alle Geflügelhaltungen im Landkreis Bad Dürkheim und in der Stadt Neustadt an der Weinstraße zum Schutz der gehaltenen Tiere notwendig, teilt die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mit. Die Allgemeinverfügung ist abrufbar unter:
www.kreis-bad-duerkheim.de/aktuelles/bekanntmachungen/oeffentliche-bekanntmachungen

Ausbreitung eindämmen – Lage weiter angespannt

Auch wenn Neustadt aktuell nicht betroffen ist, beobachten die Veterinärbehörden die Lage aufmerksam. Das Veterinäramt des Landkreises Bad Dürkheim steht in Austausch mit den Landes- und Bundesinstituten, um geeignete Maßnahmen umzusetzen.

Hintergrund: Die Vogelgrippe ist eine durch Viren ausgelöste, häufig tödlich verlaufende Erkrankung bei Wild- und Hausvögeln. Übertragen wird das Virus durch direkten Kontakt oder über verunreinigte Gegenstände, Futter, Fahrzeuge oder Kleidung.
Die Inkubationszeit liegt zwischen wenigen Stunden und mehreren Tagen. Symptome reichen von Schwäche und Atemproblemen bis zu hoher Sterblichkeit.
Für Menschen besteht nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) kein erhöhtes Risiko, solange kein direkter Kontakt zu infizierten Tieren oder deren Ausscheidungen besteht. Tote oder kranke Wildvögel sollten grundsätzlich nicht berührt werden.
Empfehlungen für Geflügelhalterinnen und Geflügelhalter

Zur Stallpflicht gehört:
•Kontakt zu Wildvögeln verhindern: Ausläufe abdecken, Futter und Wasser nur in geschützten Bereichen anbieten.
•Stallhygiene: Hände waschen, saubere Stallkleidung nutzen, Straßenkleidung getrennt lagern.
•Futter & Einstreu sicher lagern: Wildvogeldichten Schutz gewährleisten.
•Zugänge sichern: Zutritt Unbefugter verhindern.
•Bestände täglich kontrollieren: Auffälligkeiten sofort dem Veterinäramt melden.
•Meldepflicht beachten: Jede Geflügelhaltung – auch Hobbyhaltungen – muss bei der Kreisverwaltung angezeigt und bei der Tierseuchenkasse gemeldet werden. Infos hierzu: www.kreis-bad-duerkheim.de/nutztierhaltung

Hinweise für Bürgerinnen und Bürger

Auch die allgemeine Bevölkerung kann zur Eindämmung beitragen:
•Tote oder kranke Wildvögel nicht anfassen, sondern mit Fundort an das Veterinäramt melden.
•Hunde in Ufer- und Feuchtgebieten anleinen.
•Keine Federn oder Tierüberreste aufsammeln.
•Funde melden an: veterinaeramt@kreis-bad-duerkheim.de
•Menschliche Gesundheit ist laut RKI nicht gefährdet, dennoch kann das Virus über Kleidung oder Schuhe weitergetragen werden.

Weitere Informationen
•Landkreis Bad Dürkheim (Veterinärbehörde): www.kreis-bad-duerkheim.de
•Friedrich-Loeffler-Institut: www.fli.de
•Robert Koch-Institut: www.rki.de
•Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz: lua.rlp.de

Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 17:46

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Speyer – Stimmungsvolles Weihnachtskonzert am Nachmittag mit Speyerer Schul- und Musikschulgruppen

    • Speyer – Stimmungsvolles Weihnachtskonzert am Nachmittag mit Speyerer Schul- und Musikschulgruppen
      Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Zum Jahresende der beliebten Reihe „Konzert am Nachmittag“ präsentieren am Mittwoch, 10. Dezember 2025, um 15 Uhr in der Stadthalle Speyer unterschiedliche musizierende Gruppen aus Speyer ein vielseitiges Programm in Zusammenarbeit mit der Musikschule Speyer. Ein besonderer Nachmittag voller festlicher Vorfreude erwartet die Gäste bei dieser Musikaufführung in der Vorweihnachtszeit. Zudem ... Mehr lesen»

      • Germersheim – Kreisbauamt am 8. Dezember geschlossen

    • Germersheim – Kreisbauamt am 8. Dezember geschlossen
      Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund einer internen Veranstaltung hat das Bauamt (Fachbereich 31 – Bauen, Kreisentwicklung) der Kreisverwaltung Germersheim am Montag, 8. Dezember 2025, geschlossen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Stadt Germersheim»

      • Heidelberg – Gang durch den Advent mit dem Schauspieler Markus Majowski als Erzähler und dem Konzertchor Darmstadt am 6. Dezember um 19 Uhr

    • Heidelberg – Gang durch den Advent mit dem Schauspieler Markus Majowski als Erzähler und dem Konzertchor Darmstadt am 6. Dezember um 19 Uhr
      Heidelberg / Darmstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Konzertchor Darmstadt lädt auch in diesem Jahr am 2. Adventswochenende, Samstag, 06. Dezember um 19 Uhr in der Peterskirche Heidelberg wieder zu einem vorweihnachtlichen Konzert mit dem Thema „Gang durch den Advent“ ein. Aufgeführt werden Werke sowohl A cappella als auch begleitet von einem Instrumentalensemble und Orgel. ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Zum Welt-Aids-Tag setzt die Stadt ein sichtbares Zeichen der Solidarität und tritt der internationalen Fast-Track Cities-Initiative bei

    • Mannheim – Zum Welt-Aids-Tag setzt die Stadt ein sichtbares Zeichen der Solidarität und tritt der internationalen Fast-Track Cities-Initiative bei
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Seit 1988 findet jedes Jahr am 1. Dezember der Welt-Aids-Tag statt, symbolisiert durch die rote Schleife. Er bekräftigt die Rechte HIV-positiver Menschen weltweit und ruft zu einem Miteinander ohne Vorurteile und Ausgrenzung auf. Außerdem erinnert der Welt-Aids-Tag an die Menschen, die an den Folgen von HIV und Aids verstorben sind. ... Mehr lesen»

      • Haßloch – be a rookie – Infoabend der Polizei Haßloch

    • Haßloch – be a rookie – Infoabend der Polizei Haßloch
      Haßloch/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Ihr habt Interesse an einem vielfältigen, krisensicheren und spannenden Job, der Euch viel Abwechslung bietet? Ihr seid Euch nicht sicher, ob ihr für den Beruf geeignet seid? Ihr wollt Näheres über den Auswahltest und die beruflichen Möglichkeiten erfahren? INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Dann kommt vorbei, wir freuen uns auf Euch! Wo? Polizei ... Mehr lesen»

      • Landau – Wenn Kunst leuchtet: Erwin Würth verwandelt Landauer Rathaus und Geschäfte mit Instrument-Lampen in eine Lichtgalerie

    • Landau – Wenn Kunst leuchtet: Erwin Würth verwandelt Landauer Rathaus und Geschäfte mit Instrument-Lampen in eine Lichtgalerie
      Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Rund 50 handgefertigte Holzkunstwerke bringen in diesem Jahr Landau zum Leuchten. Der Künstler Erwin Würth präsentiert seine neue Kollektion „Licht-Instrumente“. Von den insgesamt 50 Lampen stellt er einen Teil in 31 Landauer Schaufenstern und 13 Lampen im Landauer Rathaus aus. Pünktlich mit Einbruch der Dunkelheit um 17 Uhr verwandelt sich das Rathaus bis ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Radarkontrollen für die Woche vom 1. Dezember bis 7. Dezember 2025

    • Ludwigshafen – Radarkontrollen für die Woche vom 1. Dezember bis 7. Dezember 2025
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radar-kontrollen vor: Montag, 1. Dezember: Oggersheim, Friesenheim und Pfingstweide; Dienstag, 2. Dezember: Rheingönheim, Oppau und Süd; Mittwoch, 3. Dezember: Mundenheim, Mitte und Nord; Donnerstag, 4. Dezember: Edigheim, Friesenheim und West; Freitag, 5. Dezember: Gartenstadt, Mundenheim und Maudach; Samstag, 6. Dezember: Oggersheim, Ruchheim und Oppau. Kurzfristige Änderungen ... Mehr lesen»

      • Reilingen – Frontalzusammenstoß auf der L 723

    • Reilingen – Frontalzusammenstoß auf der L 723
      Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch war ein 61-Jähriger mit seinem Hyundai auf der L 723 von Walldorf kommend in Richtung Hockenheim unterwegs. An der Einmündung zur Walldorfer Straße wollte er gegen 17 Uhr nach links in Richtung Reilingen abbiegen. Nach aktuellem Ermittlungsstand missachtete er dabei den Vorrang eines Daimler-Benz-Fahrers, welcher mit seinem Auto auf der L ... Mehr lesen»

      • Schwetzingen – 35-Jähriger nach versuchtem räuberischem Diebstahl in Lebensmittelgeschäft festgenommen

    • Schwetzingen – 35-Jähriger nach versuchtem räuberischem Diebstahl in Lebensmittelgeschäft festgenommen
      Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochnachmittag gegen 17:30 Uhr konnte ein Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts in der Scheffelstraße einen 35 Jahre alten Mann dabei beobachten, wie er diverse Kosmetikartikel sowie zwei Paar Socken im Gesamtwert von etwa 200 Euro in seine mitgeführte Umhängetasche verstaute. Im Anschluss passierte der Mann den Kassenbereich und bezahlte hierbei zwei Hamburger-Brötchen, jedoch nicht ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Nachtrag – Versuchtes Tötungsdelikt am Tattersall

    • Mannheim – Nachtrag – Versuchtes Tötungsdelikt am Tattersall
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – „MRN-News hatte bereits heute Morgen über die heftige Auseinandersetzung in Mannheim berichtet – nun liegen erste Ermittlungsergebnisse vor. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Gegen 8:50 Uhr wurde ein 36-jähriger Mann bei einer Streitigkeit schwer verletzt. Nach aktuellem Stand soll ein 32-jähriger Tatverdächtiger dem Opfer lebensgefährliche Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt haben. Einsatzkräfte des ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    November 2025
    M D M D F S S
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com