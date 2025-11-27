Naturparke wirken! Naturparke in Baden-Württemberg erfolgreich BNE-zertifiziert

Metropolregion Rhein-Neckar – Bühlertal, Eberbach, Feldberg, Murrhardt – Hohe Qualität im Bereich Bildung für nachhaltige
Entwicklung der Naturparke bestätigt
Mit den Naturparken Neckartal-Odenwald, Schwäbisch-Fränkischer Wald, Schwarzwald
Mitte/Nord und Südschwarzwald haben vier weitere Naturparke in Baden-Württemberg einen
wichtigen Meilenstein erreicht: Sie wurden im Rahmen des aktuellen Zertifizierungsprozesses des
Umweltministeriums Baden-Württemberg für ihre Bildungsarbeit im Bereich „Bildung für
nachhaltige Entwicklung“ (BNE) ausgezeichnet. Mit dieser Auszeichnung wird die hohe Qualität
und das Engagement der Naturparke für eine nachhaltige Zukunft im Bildungsbereich anerkannt
und gewürdigt.
Die Zertifizierung ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes und stellt sicher, dass
Bildungsangebote nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch ganzheitliche Kompetenzen fördern,
um verantwortungsbewusstes Handeln im Alltag zu stärken. Naturparke sind dabei zentrale
Lernorte: Sie verbinden Naturerlebnis mit praxisnaher Bildung und machen Nachhaltigkeit für alle
Generationen erlebbar. „Die Zertifizierungen zeigen, dass unsere Naturparke nicht nur
wunderschöne Landschaften und Erholungsmöglichkeiten bieten, sondern auch Orte sind, an
denen Menschen lernen, wie nachhaltiges Leben funktionieren kann“, betont Landrätin Marion
Dammann, Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft der Naturparke Baden-Württemberg.
„Unsere Bildungsangebote sind vielfältig, praxisnah und qualitätsgeprüft – von den Naturpark-Schulen und
-Kindergärten über die Naturpark-Kochschule oder das Projekt Klimaschlau bis hin zu den
Angeboten der Naturpark-Gästeführenden. Auch die Bildungszentren der Naturparke leisten einen
wichtigen Beitrag für die ländlichen Regionen und deren nachhaltige Entwicklung.“
Der BNE-Zertifizierungsprozess des Umweltministeriums Baden-Württemberg ermöglicht
teilnehmenden Einrichtungen, die Qualität ihrer Bildungsarbeit zu reflektieren und
weiterzuentwickeln. Die Auseinandersetzung mit den Zielen, Prinzipien und Wirkungen der
pädagogischen Arbeit fördert die interne Qualitätssicherung und stärkt die Sichtbarkeit nach
außen. Zentraler Bestandteil des Zertifizierungsprozesses war die Entwicklung eines Leitbildes für
den Bildungsbereich sowie eines pädagogischen Konzepts für die Naturpark-Bildungsarbeit.
Diese zentralen Dokumente wurden in den jeweiligen Naturparken in partizipativen Prozessen
erarbeitet. Gerahmt werden die einzelnen Konzepte durch eine gemeinsam formulierte Präambel
aller Naturparke Baden-Württembergs, die deren Zusammenarbeit und gemeinsame Zielsetzung
verdeutlicht. Die Dokumente bilden die Basis für eine zukunftsorientierte und qualitätsgesicherte
Bildungsarbeit. Die Zertifizierung dokumentiert den aktuellen Stand der Bildungsarbeit und schafft
Transparenz in Bezug auf die erreichten Qualitätsstandards. Gleichzeitig ist sie Ausgangspunkt für
die kontinuierliche Weiterentwicklung: An der Umsetzung des Leitbildes und des pädagogischen
Konzepts wird fortlaufend gearbeitet, um die Angebote noch stärker an den Prinzipien der Bildung
für nachhaltige Entwicklung auszurichten und zu verstetigen.
Mit der erfolgreichen Zertifizierung unterstreichen die Naturparke ihre Rolle als Vorreiter in den
Bereichen Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Regionalentwicklung. Sie leisten
damit einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele und zur
Bewahrung der einzigartigen Natur- und Kulturlandschaften Baden-Württembergs. Der Naturpark
Stromberg-Heuchelberg hat die Zertifizierung bereits in der Pilotphase 2023/2024 erreicht, die
Naturparke Neckartal-Odenwald, Schwäbisch-Fränkischer Wald, Schwarzwald Mitte/Nord und
Südschwarzwald folgten nun in einem Konvoi. „Wir danken dem Umweltministerium, das unseren
Konvoi sogar finanziell unterstützt hat, damit die Naturparke gemeinsam den Weg der
Zertifizierung gehen konnten“, so Dammann. Dank der Naturpark-Förderung über das Ministerium
für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg können nun weitere
Bildungsprojekte angestoßen werden.
Weitere Informationen zur Zertifizierung finden sich auf der Website der Nachhaltigkeitsstrategie
Baden-Württemberg: BNE-Zertifizierung
Hintergrund
Die sieben Naturparke in Baden-Württemberg – Neckartal-Odenwald, Stromberg-Heuchelberg,
Schwäbisch-Fränkischer Wald, Schwarzwald Mitte/Nord, Südschwarzwald, Obere Donau und
Schönbuch – nehmen über 36 Prozent der Landesfläche ein. Als Großschutzgebiete erhalten sie
die regionalen Kulturlandschaften im Einklang von Menschen, Tieren und Pflanzen. Sie sind
Motoren für die nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums in Baden-Württemberg.
Kommunen, Stadt- und Landkreise sowie zahlreiche Vereine, Verbände und Ehrenamtliche
engagieren sich in den Naturparken und wirken in deren Entscheidungsgremien und Netzwerken
mit. Auf diese Weise wird mit allen Interessengruppen die Zukunft der ländlichen Regionen
gestaltet. Inhaltliche Schwerpunkte sind die Aufgabenfelder Naturschutz und Landschaftspflege,
Erholung und nachhaltiger Tourismus, Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige
Regionalentwicklung.
Diese Aufgabenfelder wurden 2020 in der gemeinsamen Zukunftsstrategie 2030 festgehalten und in Projekten umgesetzt. Die sieben Naturparke sind seit 2005 in der AG Naturparke Baden-Württemberg zusammengeschlossen. Zu den gemeinsamen
Aktivitäten der Naturparke Baden-Württembergs gehören Veranstaltungen wie der Markt der
Naturparke, der Brunch auf dem Bauernhof, die Naturpark-Vespertouren und Kampagnen wie die
Blühenden Naturparke. Des Weiteren zählen gemeinsame Veröffentlichungen wie das Magazin
#Naturpark, eine Jahresbilanz und Pocket-Broschüren zu Freizeitthemen in den Naturparken zum
Portfolio. Bestellen können Sie diese Ausgaben und alle weiteren Publikationen der AG Naturparke
Baden-Württemberg per Mail an info@naturparke-bw.de. Sie stehen zudem als Download auf den
jeweiligen Naturpark-Websites oder unter www.naturparke-bw.de zur Verfügung.
Die Naturparke Baden-Württembergs werden unterstützt mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg, der Lotterie Glücksspirale und der Europäischen Union. Mehr Informationen finden Sie unter www.naturparke-bw.de.
Foto: Umweltministerin Thekla Walker MdL und Staatssekretärin im Kultusministerium Sandra Boser
überreichen Paul Siemes und Kerstin Pohl das BNE-Zertifikat © AG Naturparke Baden-
Württemberg, Fotograf Martin Stollberg
Quelle. Naturparke BW
Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 21:49