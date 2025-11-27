Naturparke wirken! Naturparke in Baden-Württemberg erfolgreich BNE-zertifiziert



Metropolregion Rhein-Neckar – Bühlertal, Eberbach, Feldberg, Murrhardt – Hohe Qualität im Bereich Bildung für nachhaltige

Entwicklung der Naturparke bestätigt

Mit den Naturparken Neckartal-Odenwald, Schwäbisch-Fränkischer Wald, Schwarzwald

Mitte/Nord und Südschwarzwald haben vier weitere Naturparke in Baden-Württemberg einen

wichtigen Meilenstein erreicht: Sie wurden im Rahmen des aktuellen Zertifizierungsprozesses des

Umweltministeriums Baden-Württemberg für ihre Bildungsarbeit im Bereich „Bildung für

nachhaltige Entwicklung“ (BNE) ausgezeichnet. Mit dieser Auszeichnung wird die hohe Qualität

und das Engagement der Naturparke für eine nachhaltige Zukunft im Bildungsbereich anerkannt

und gewürdigt.

Die Zertifizierung ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes und stellt sicher, dass

Bildungsangebote nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch ganzheitliche Kompetenzen fördern,

um verantwortungsbewusstes Handeln im Alltag zu stärken. Naturparke sind dabei zentrale

Lernorte: Sie verbinden Naturerlebnis mit praxisnaher Bildung und machen Nachhaltigkeit für alle

Generationen erlebbar. „Die Zertifizierungen zeigen, dass unsere Naturparke nicht nur

wunderschöne Landschaften und Erholungsmöglichkeiten bieten, sondern auch Orte sind, an

denen Menschen lernen, wie nachhaltiges Leben funktionieren kann“, betont Landrätin Marion

Dammann, Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft der Naturparke Baden-Württemberg.

„Unsere Bildungsangebote sind vielfältig, praxisnah und qualitätsgeprüft – von den Naturpark-Schulen und

-Kindergärten über die Naturpark-Kochschule oder das Projekt Klimaschlau bis hin zu den

Angeboten der Naturpark-Gästeführenden. Auch die Bildungszentren der Naturparke leisten einen

wichtigen Beitrag für die ländlichen Regionen und deren nachhaltige Entwicklung.“

Der BNE-Zertifizierungsprozess des Umweltministeriums Baden-Württemberg ermöglicht

teilnehmenden Einrichtungen, die Qualität ihrer Bildungsarbeit zu reflektieren und

weiterzuentwickeln. Die Auseinandersetzung mit den Zielen, Prinzipien und Wirkungen der

pädagogischen Arbeit fördert die interne Qualitätssicherung und stärkt die Sichtbarkeit nach

außen. Zentraler Bestandteil des Zertifizierungsprozesses war die Entwicklung eines Leitbildes für

den Bildungsbereich sowie eines pädagogischen Konzepts für die Naturpark-Bildungsarbeit.

Diese zentralen Dokumente wurden in den jeweiligen Naturparken in partizipativen Prozessen

erarbeitet. Gerahmt werden die einzelnen Konzepte durch eine gemeinsam formulierte Präambel

aller Naturparke Baden-Württembergs, die deren Zusammenarbeit und gemeinsame Zielsetzung

verdeutlicht. Die Dokumente bilden die Basis für eine zukunftsorientierte und qualitätsgesicherte

Bildungsarbeit. Die Zertifizierung dokumentiert den aktuellen Stand der Bildungsarbeit und schafft

Transparenz in Bezug auf die erreichten Qualitätsstandards. Gleichzeitig ist sie Ausgangspunkt für

die kontinuierliche Weiterentwicklung: An der Umsetzung des Leitbildes und des pädagogischen

Konzepts wird fortlaufend gearbeitet, um die Angebote noch stärker an den Prinzipien der Bildung

für nachhaltige Entwicklung auszurichten und zu verstetigen.

Mit der erfolgreichen Zertifizierung unterstreichen die Naturparke ihre Rolle als Vorreiter in den

Bereichen Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Regionalentwicklung. Sie leisten

damit einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele und zur

Bewahrung der einzigartigen Natur- und Kulturlandschaften Baden-Württembergs. Der Naturpark

Stromberg-Heuchelberg hat die Zertifizierung bereits in der Pilotphase 2023/2024 erreicht, die

Naturparke Neckartal-Odenwald, Schwäbisch-Fränkischer Wald, Schwarzwald Mitte/Nord und

Südschwarzwald folgten nun in einem Konvoi. „Wir danken dem Umweltministerium, das unseren

Konvoi sogar finanziell unterstützt hat, damit die Naturparke gemeinsam den Weg der

Zertifizierung gehen konnten“, so Dammann. Dank der Naturpark-Förderung über das Ministerium

für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg können nun weitere

Bildungsprojekte angestoßen werden.

Weitere Informationen zur Zertifizierung finden sich auf der Website der Nachhaltigkeitsstrategie

Baden-Württemberg: BNE-Zertifizierung

Hintergrund

Die sieben Naturparke in Baden-Württemberg – Neckartal-Odenwald, Stromberg-Heuchelberg,

Schwäbisch-Fränkischer Wald, Schwarzwald Mitte/Nord, Südschwarzwald, Obere Donau und

Schönbuch – nehmen über 36 Prozent der Landesfläche ein. Als Großschutzgebiete erhalten sie

die regionalen Kulturlandschaften im Einklang von Menschen, Tieren und Pflanzen. Sie sind

Motoren für die nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums in Baden-Württemberg.

Kommunen, Stadt- und Landkreise sowie zahlreiche Vereine, Verbände und Ehrenamtliche

engagieren sich in den Naturparken und wirken in deren Entscheidungsgremien und Netzwerken

mit. Auf diese Weise wird mit allen Interessengruppen die Zukunft der ländlichen Regionen

gestaltet. Inhaltliche Schwerpunkte sind die Aufgabenfelder Naturschutz und Landschaftspflege,

Erholung und nachhaltiger Tourismus, Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige

Regionalentwicklung.

Diese Aufgabenfelder wurden 2020 in der gemeinsamen Zukunftsstrategie 2030 festgehalten und in Projekten umgesetzt. Die sieben Naturparke sind seit 2005 in der AG Naturparke Baden-Württemberg zusammengeschlossen. Zu den gemeinsamen

Aktivitäten der Naturparke Baden-Württembergs gehören Veranstaltungen wie der Markt der

Naturparke, der Brunch auf dem Bauernhof, die Naturpark-Vespertouren und Kampagnen wie die

Blühenden Naturparke. Des Weiteren zählen gemeinsame Veröffentlichungen wie das Magazin

#Naturpark, eine Jahresbilanz und Pocket-Broschüren zu Freizeitthemen in den Naturparken zum

Portfolio. Bestellen können Sie diese Ausgaben und alle weiteren Publikationen der AG Naturparke

Baden-Württemberg per Mail an info@naturparke-bw.de. Sie stehen zudem als Download auf den

jeweiligen Naturpark-Websites oder unter www.naturparke-bw.de zur Verfügung.

Die Naturparke Baden-Württembergs werden unterstützt mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg, der Lotterie Glücksspirale und der Europäischen Union. Mehr Informationen finden Sie unter www.naturparke-bw.de.

Foto: Umweltministerin Thekla Walker MdL und Staatssekretärin im Kultusministerium Sandra Boser

überreichen Paul Siemes und Kerstin Pohl das BNE-Zertifikat © AG Naturparke Baden-

Württemberg, Fotograf Martin Stollberg

Quelle. Naturparke BW

Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 21:49