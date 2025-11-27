Mannheim – Stimmungsvolle Adventszeit Mit lebendigen Adventskalendern, Weihnachtsmärkten, Mitsingprojekten und besinnlichen Zwischenstopps im Alltag in die Adventszeit aufbrechen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Sie stimmen auf die Adventszeit ein: lebendige Adventskalender in den Stadtteilen, Weihnachtsmärkte und Mitsingprojekte laden dazu ein, die Wartezeit bis zum Heiligen Abend zu genießen. Teams in den evangelischen und katholischen Gemeinden Mannheims laden zu Gemeinschaft, Genuss und Gemütlichkeit ein. Die lebendigen Adventskalender in den Stadtteilen sind eine geliebte und vielfach ökumenisch organisierte Tradition. Dann öffnet sich vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Tag oder am Frühabend an einem anderen Ort ein Fenster eine Tür. In vielen Mannheimer Stadtteilen sind Groß und Klein eingeladen, unterwegs zu sein, neue Erfahrungen zu machen, die eigene Nachbarschaft neu kennenzulernen, Gastfreundschaft und Gemeinschaft zu erleben. Denn immer gibt es eine andere Ausschmückung, einen Impuls und häufig ein wärmendes Getränk und Gebäck. Die Adventszeit in ihrer Schönheit gemeinsam mit anderen sprichwörtlich zu begehen, dazu wird eingeladen in Feudenheim, Friedrichsfeld, Gartenstadt, Käfertal, Rheinau, Neckarau, Neckarstadt, Rheinau, Sandhofen, Seckenheim, Vogelstang und Wallstadt. Genaue Angaben zu den Fenstern und Adventskalender-Orten gibt es bei den Gemeinden im jeweiligen Stadtteil.

Einstimmen auf den Advent – auch am größte Adventskranz Mannheims

„Wir begrüßen den Advent!“ heißt es am Samstag, 29. November, auf dem Marktplatz in der Mannheimer Innenstadt. Dort erklingen ab 11 Uhr Advents- und Weihnachtslieder zum Mitsingen, begleitet vom Bläserorchester der Heilsarmee Mannheim und dem Team der Katholischen Citypastoral Mannheim. Mehr Adventsstimmung gibt es von 12 bis 14 Uhr mit Gesprächen bei Kaffee, Kuchen und Waffeln in den Räumen der Heilsarmee in G3,1. Wer neugierig ist auf den größten Adventskranz Mannheims, kann ihn am Vorabend des 1. Advents erleben: Aus Baumstämmen gestaltet, ist er auf dem Platz vor der Markuskirche (Almenhof) aufgebaut. Dort wird am 29. November um 17 Uhr die erste Kerze entzündet. Groß und Klein sind zum Mitfeiern und Mitsingen willkommen. Übrigens, der Adventskranz ist eine evangelische Erfindung: Den allerersten fertigte 1839 der Theologe und Sozialreformer Johann Wichern, der Begründer der modernen Diakonie: Ein hölzernes Wagenrad mit vier großen Sonntagskerzen und kleinere rote Kerzen für jeden Werktag. Wichern brachte ihn in Hamburg in einem Saal an, in dem betreute Kinder aßen. So veranschaulichter er ihnen den nahenden Heiligen Abend.

Adventsmärkte

Viele große und kleine Bazare und Märkte im Advent bieten ebenfalls gesellige Möglichkeiten zum Einstimmen auf den Advent: Einer davon ist der beliebte Adventsmarkt vor und in der Johanniskirche (Lindenhof), der vom 28. bis 30. November mit seinen Holzhütten zu Genuss und Gemeinschaft einlädt. An jedem Abend erklingt besondere Musik. So gibt „Mannheimer Blech“ am 28. November um 19.30 Uhr sein Adventskonzert, am 29. November um 18 Uhr wird zum musikalischen Abendgottesdienst zum 1. Advent eingeladen und am 30. November um 16 Uhr wirkt die ökumenische Singschule Johannis beim gemeinsamen Adventsliedersingen mit. Team Kirche Kunterbunt auf dem Weihnachtsmarkt: Das ökumenische Kirche-Kunterbunt-Team ist am 29. November mit Aktionen für Kinder und Familien auf dem Weihnachtsmarkt in Wallstadt (Mosbacher Str. 21) dabei. Mit dem Motto „Stern sein“ überrascht es zwischen 10 und 19 Uhr Groß und Klein – wie immer „frech, wild und wundervoll“.

Advent – Zeit für Zwischenstopps

Krippenfeier am Hauptbahnhof: Während an den Bahngleisen und der Haupthalle des Mannheimer Hauptbahnhofs Menschen mit Koffern vorbeiziehen und die Züge ihren eigenen Takt vorgeben, lädt zum Adventsbeginn die Bahnhofsmission am 1. Dezember um 17 Uhr zur ökumenischen Krippenfeier ins Untergeschoss des Hauptbahnhofs ein. „Advent ist die Zeit der offenen Türen – für Licht, Begegnung und leise Freude“ lautet das Motto der kurzen Andacht mit Musik und Gebeten – schlicht, warm und offen für alle, die für einen Augenblick aus dem Alltag aussteigen wollen. Schlaflos in Käfertal: Für Nachteulen ist die adventliche Vollmond-Ausgabe von „Schlaflos“ am Vorabend von Nikolaus, 5. Dezember, um 20 Uhr sicher das Richtige. Thema des ökumenischen Impulses lautet „Schuhe putzen“. Danach lädt die schlaflose Ökumene in Käfertal zu einer kleinen Aktion zum Nachdenken und Mitmachen ein, bevor der Abend in ruhiger Atmosphäre bei Getränken und bewussten Vollmondmomenten auf der Piazza Spinelli an der Dürkheimer Straße 88 – zwischen Pfarr- und Gemeindehaus St. Hildegard ausklingt.

Adventshaltestelle auf dem Lindenhof: Zwischen den Markständen plötzlich Advent: Das gibt es auch auf dem Lindenhof am 6. Dezember von 10 bis 12 Uhr an der „Haltestelle im Advent“ auf dem Meeräckerplatz. Mit dabei ist der Bischof Nikolaus bei Plätzchen, Begegnung und Gesprächen. Baumschmücken auf dem Waldhof: Ein riesiger Weihnachtsbaum, gespendet vom Caritasverband Mannheim, wird zum Mittelpunkt einer lebendigen Gemeinschaftsaktion auf dem Waldhof, die mit einer Segensfeier am 9. Dezember ab 10 Uhr den Advent sichtbar und mit adventlichen Liedern in den Stadtteil trägt. Schon zuvor schmücken Kinder der umliegenden Kindergärten und Schulen gemeinsam mit Bewohnerinnen und Bewohnern der Nachbarschaft den Baum.

Die Fülle der adventlichen Einladungen ist auf www.kathma.de und www.ekma.de zusammengestellt.

Quelle

dv/schu (Bild: pixabay)

Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 10:19