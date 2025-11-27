Mannheim – Stadt Mannheim und FutuRaum unterstützen bei Neuaufstellung des Gewerbevereins OMMA



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Weihnachtsaktion als Auftakt zur gemeinsamen Vermarktung

Die Stadt Mannheim setzt sich gemeinsam mit FutuRaum für die Stärkung des lokalen Handels rund um den Marktplatz ein. Im Zentrum steht die Neuaufstellung des Gewerbevereins OMMA e.V., um künftig eine noch aktivere Rolle in der Entwicklung und Vermarktung der um den Marktplatz angesiedelten Gewerbetreibenden zu übernehmen.

Wirtschaftsbürgermeister Thorsten Riehle erklärt: „Jede Innenstadt braucht einen starken, vielfältigen Einzelhandel. Die Unterstützung des lokalen Gewerbes rund um den Marktplatz ist deshalb nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein gesellschaftliches Anliegen. Wenn wir gemeinsam mit Initiativen wie OMMA e.V. und FutuRaum die Rahmenbedingungen für die Händlerinnen und Händler verbessern, sorgen wir gleichzeitig auch für eine lebendige und lebenswerte Stadt.“

Kenan Nalci, Vorsitzender des Gewerbevereins OMMA e.V., fügt an: „Wir haben OMMA e.V. vor zehn Jahren gegründet, um uns als Gewerbetreibende rund um den Marktplatz zu organisieren und mit einer Stimme zu sprechen. Ich freue mich, dass wir den Verein mit Unterstützung der Stadt neu aufstellen können. Das hilft, unsere Anliegen wie Sicherheit, Sauberkeit und Marketing besser zu adressieren.“

Petar Drakul, Leiter von FutuRaum, betont: „Der Marktplatz ist einer der wichtigsten Orte in Mannheim. Für die notwendige Weiterentwicklung brauchen wir die Gewerbetreibenden vor Ort. Der angestoßene Prozess und die ersten Marketing-Aktionen werden helfen, die Gewerbetreibenden rund um den Marktplatz als aktive Mitgestalter zu gewinnen.“

Parkrabatte und weitere Vermarktungsmaßnahmen

Den Auftakt zur gemeinsamen Vermarktung bildet eine Weihnachtsaktion im Dezember: Kund*innen, die in teilnehmenden Geschäften rund um den Marktplatz für mindestens 50 Euro einkaufen oder in den Restaurants speisen, erhalten einen Parkrabatt von 5 Euro. Gegen Vorlage eines Parkscheins oder eines Fotos des Fahrzeugs in einem der umliegenden Parkhäuser wird der Rabatt direkt im Geschäft gewährt. Mit dieser Aktion möchte der Gewerbeverein OMMA e.V. die Attraktivität des Einkaufsstandorts stärken und gleichzeitig die Nutzung der Parkhäuser fördern. Die Stadt Mannheim und FutuRaum begleiten den Gewerbeverein dabei und unterstützen beratend.

In enger Zusammenarbeit von OMMA e.V., FutuRaum und der städtischen Wirtschafts- und Strukturförderung wurden bereits einige Maßnahmen angestoßen – darunter Workshops zur strategischen Ausrichtung des Vereins sowie die Produktion von Social-Media-Clips, die in Kürze veröffentlicht werden. Ziel ist es, die Sichtbarkeit der Gewerbetreibenden rund um den Marktplatz zu erhöhen.

Über den Verein OMMA e.V.

OMMA e.V. wurde im Jahr 2015 gegründet, um die Interessen der Gewerbetreibenden rund um den Marktplatz und die G-/H-Quadrate zu vertreten. Vorsitzender des Vereins ist Kenan Nalci, der zunächst ein Reisebüro in H2 hatte.

