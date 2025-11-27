Mannheim – Nachtrag – Versuchtes Tötungsdelikt am Tattersall

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – „MRN-News hatte bereits heute Morgen über die heftige Auseinandersetzung in Mannheim berichtet – nun liegen erste Ermittlungsergebnisse vor.

Gegen 8:50 Uhr wurde ein 36-jähriger Mann bei einer Streitigkeit schwer verletzt. Nach aktuellem Stand soll ein 32-jähriger Tatverdächtiger dem Opfer lebensgefährliche Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt haben.

Einsatzkräfte des Mannheimer Einsatzzuges leisteten sofort lebensrettende Erste Hilfe und konnten eine starke Blutung stoppen. Damit haben sie dem Mann vermutlich das Leben gerettet.

Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen und befindet sich weiterhin im Polizeigewahrsam. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0621 – 174 4444 zu melden.

Sobald neue Informationen vorliegen, halten wir Sie weiter auf dem Laufenden – hier bei MRN-News.“

Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 13:34