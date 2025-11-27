Mannheim – Fressgasse entsiegelt und begrünt – Gemeinsames Projekt der Stadt Mannheim und FutuRaum

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Mannheim hat seit Oktober 2025 die vom Gemeinderat beschlossene Entsiegelung und Begrünung der Fressgasse im Projekt „FutuRaum“ umgesetzt. Ziel der Maßnahme war, durch die Umwandlung von Kurzzeitparkplätzen in Grünflächen einen Beitrag zur Hitzeprävention in der Innenstadt zu leisten und den Parkraum für die Innenstadtwirtschaft besser zu ordnen.

„Die neuen Beete in der Fressgasse zeigen, was mit vereinten Kräften erreicht werden kann. Hier haben die Stadt und FutuRaum gemeinsam mit Bürgerinnen, Bürgern und Gewerbetreibenden etwas geschaffen, was die Aufenthaltsqualität der Fressgasse nachhaltig verbessert und auch einen kleinen Beitrag zur Klimaresilienz der Innenstadt leistet“, erklärte Oberbürgermeister Specht bei der offiziellen Einweihung mit einem Rundgang durch die Fressgasse.

Im Eingangsbereich der Fressgasse, bei P7/Q7, hat der Eigenbetrieb Stadtraumservice zwei Hochbeete und ein Tiefbeet errichtet. Zwei barrierefreie Bänke laden dort in Zukunft zum Verweilen ein. Der Schwerbehindertenparkplatz wurde dafür verlegt. In P5 wurden vier Kurzzeitparkplätze zugunsten zusätzlicher Begrünung umgewidmet. Hier wurden ein Hochbeet und eine Querungsstelle eingebaut, die das Wechseln der Straßenseite erleichtern soll. Außerdem wurde in P5 ein Kurzzeitparkplatz so umgewandelt, dass dort zukünftig Handwerker ihr Fahrzeug parken können. In Abstimmung mit der Innenstadtwirtschaft wurde die Lieferzone in Q5 angepasst. Hier wird zukünftig ein weiterer Kurzzeitparkplatz entfallen, sodass die Lieferzone erweitert werden konnte.

Die Beete wurden zunächst mit Winterflor bestückt, sodass auch in der kalten Jahreszeit die Begrünung direkt sichtbar wird. Ebenfalls wurden bereits ein Zürgelbaum sowie Perückensträucher eingepflanzt. Im Frühjahr 2026 werden die rund 80m² großen Beete mit ökologisch hochwertigen Stauden wie Herbstanemonen und Lavendel ergänzt. Bereits im April 2025 wurde die Fressgasse mit optisch ansprechende Pflanzkübel bestückt, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Engagierte Einzelhändler aus der Mannheimer Innenstadt übernehmen Patenschaften für die Kübel und kümmern sich um Bepflanzung, Pflege und Bewässerung. Außerdem wurden insgesamt neun Baumscheiben entsiegelt. Auch hier übernehmen Einzelhändler die Baumpatenschaften.

Pünktlich zur beginnenden Vorweihnachtszeit und dem geschäftigen Treiben in der Innenstadt, ist die Baumaßnahme abgeschlossen. Dafür wurden inklusive der Kosten für Beschilderung und Markierung rund 350.000 Euro investiert. Davon werden 210.000 Euro durch das Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen gefördert.

