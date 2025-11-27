Mannheim – Adventskonzert in der Tiefgarage!

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zu einem Chorkonzert an ungewöhnlichem Ort lädt die Musikschule Mannheim herzlich ein am Sonntag, 7. Dezember, von 17:00 bis 18:00 Uhr im 2. UG der Tiefgarage unter dem Mannheimer Stadthaus (N1).

Dieses Adventskonzert hat mittlerweile Tradition und somit seinen festen Platz am 2. Adventssonntag in der Mannheimer Innenstadt. Der Kammerchor und die Kinderchöre der Musikschule Mannheim konzertieren unter der Leitung von Hannes Kehl. Das Publikum erwartet eine Stunde voller vorweihnachtlicher Chorklänge.

Wie bereits im vergangenen Jahr wird für das Konzert ein (Eck-)Bereich des 2. Untergeschosses vom Parkbetrieb freigehalten; dort werden eine Bühne aufgebaut und Sitzmöglichkeiten bereitgestellt. Auf der übrigen Fläche der Tiefgarage läuft der normale Parkbetrieb weiter – erfahrungsgemäß verträgt sich das akustisch einwandfrei und trägt sogar zum besonderen Charakter des Konzertorts bei.

Der Eintritt ist frei.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 21:14