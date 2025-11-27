Ludwigshafen – Sprechstunde der Ortsvorsteher

Ludwigshafen – Sprechstunde des Ortsvorstehers Südliche Innenstadt

Die Sprechstunde des Ortsvorstehers der Südlichen Innenstadt, Christoph Heller, Mundenheimer Straße 220, findet am Donnerstag, 4. Dezember 2025, 16 bis 18 Uhr statt.

Sprechstunde des Ortsvorstehers Oppau

Die nächste Sprechstunde des Ortsvorstehers in Oppau, Frank Meier im Ortsvorsteherbüro, Edigheimer Straße 26, findet am Donnerstag, 4. Dezember 2025, 17 bis 19 Uhr nach Vereinbarung statt.

Sprechstunde des Ortsvorstehers Ruchheim

Die nächste Sprechstunde des Ortsvorstehers von Ruchheim, Dennis Schmidt, findet am Donnerstag, 4. Dezember 2025, von

17 bis 19 Uhr statt.

