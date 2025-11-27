Ludwigshafen – Radarkontrollen für die Woche vom 1. Dezember bis 7. Dezember 2025

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radar-kontrollen vor:
Montag, 1. Dezember: Oggersheim, Friesenheim und Pfingstweide; Dienstag, 2. Dezember: Rheingönheim, Oppau und Süd; Mittwoch, 3. Dezember:
Mundenheim, Mitte und Nord; Donnerstag, 4. Dezember: Edigheim, Friesenheim und West; Freitag, 5. Dezember: Gartenstadt, Mundenheim und Maudach; Samstag, 6. Dezember: Oggersheim, Ruchheim und Oppau. Kurzfristige Änderungen behält sich die Stadtverwaltung vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.
Quelle Stadt Lu
