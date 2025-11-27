Ludwigshafen – „Die Liebe hört niemals auf“



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Gedenkgottesdienst für verstorbene Kinder am 14. Dezember 2025 in der Kapelle des St. Annastifts Ludwigshafen

Der diesjährige Gedenkgottesdienst für verstorbene Kinder findet am Sonntag, den 14. Dezember, um 11:00 Uhr in der Kapelle des Annastifts, Karolina-Burger-Straße 51, 67065 Ludwigshafen, statt. Eingeladen sind alle Menschen, die um ein verstorbenes Kind trauern – unabhängig davon, wie lange der Verlust zurückliegt.

Der Gedenktag für verstorbene Kinder, international bekannt als Worldwide Candle Lighting, wird jedes Jahr am zweiten Sonntag im Dezember begangen. Weltweit entzünden Familien und Freunde um 19 Uhr Kerzen und stellen sie in die Fenster, um der verstorbenen Kinder zu gedenken und ein Licht der Solidarität mit allen betroffenen Familien zu entzünden. In Ludwigshafen beginnt der Gottesdienst um 11 Uhr und steht unter dem Motto „Die Liebe hört niemals auf!“. Der Vers aus dem Neuen Testament greift das anhaltende Gefühl der Verbundenheit auf, das Eltern, Angehörige und Trauernde mit ihren verstorbenen Kindern verbindet. Er soll Trost spenden und Raum für gemeinsame Erinnerung bieten.

Gestaltet wird der Gottesdienst vom Vorbereitungsteam bestehend aus Astrid und Thomas Güss, Christine Schweigert, Ursel Sommer, Pfarrerin Corinna Weissmann sowie Gemeindereferentin Simone Hartner. Die musikalische Begleitung übernehmen Susanne Wuwer-Belz (Instrumentalmusik) und Sr. Hiltrudis an der Orgel.

Im Anschluss sind alle Besucherinnen und Besucher zu einem gemütlichen Beisammensein in der Cafeteria des Annastifts eingeladen. Die Bewirtung wird freundlicherweise von Guido Bayer gespendet.

Bild (Christine Schweigert): Kerze in der Kapelle des St. Annastifts

Quelle: Kath. Stadtdekanat Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 21:53