Ludwigshafen – Clara Vetter präsentiert „Fabulae“ – eine musikalische Reise zu den Sternen



Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 4. Dezember um 20 Uhr lädt die mehrfach preisgekrönte Pianistin und Komponistin Clara Vetter ins Kulturzentrum dasHaus in Ludwigshafen ein. Gemeinsam mit ihrem Trio und dem Berliner Gitarristen Ronny Graupe als Special Guest eröffnet sie mit „Fabulae“ einen faszinierenden Klangkosmos zwischen Jazz, Impressionismus und neuer Musik – eine inspirierende Reise für alle Sinne ins Reich der Sterne. Die Inspiration für „Fabulae“ entspringt Vetters synästhetischer Wahrnehmung: Beim Spielen erscheinen ihr Klänge, Bewegungen und Berührungen zugleich als visuelle Eindrücke. Als sie diese Formen erstmals festhielt, wurden sie oft für Sternenbilder gehalten: ein Zufall, der sie dazu brachte, ihren kreativen Prozess umzukehren und tatsächliche Sternenbilder in Musik zu übersetzen. Diese Skizzen bildeten den Ausgangspunkt für das 2024 erschienene Album. Vetter folgt dabei konsequent ihrer synästhetischen Intuition: Die Stücke bleiben bewusst offen, verändern sich von Auftritt zu Auftritt und werden durch improvisatorische Freiräume immer wieder neu belebt. Jede Performance wird so zu einer einzigartigen Klangkonstellation, geprägt von feiner Kommunikation, Mut zum Risiko und der Lust am Entdecken. Eine zentrale Rolle spielt der Berliner Gitarrist Ronny Graupe, der Vetters synästhetische Zugänge teilt. Graupe ist unter anderem durch Projekte mit Christian Lillinger, Kalle Kalima und Wanja Slavin bekannt, wurde mit dem Deutschen Jazzpreis 2021 (Gitarre) ausgezeichnet und lehrt Jazzgitarre und Ensemblespiel an der Hochschule der Künste Bern. Mario Angelov (Bass) und Lukas Klein (Schlagzeug) sind seit vielen Jahren Vetters musikalische Weggefährten. Als Kern des Clara Vetter Trios prägen sie nicht nur den charakteristischen Bandsound, sondern teilen auch ein über lange Zeit gewachsenes improvisatorisches Verständnis.

Wann: Donnerstag, 4. Dezember 2025, 20:00 Uhr

Wo: Kulturzentrum dasHaus, Bahnhofstr. 30, 67059 Ludwigshafen am Rhein

Tickets: https://ludwigshafen.reservix.de/tickets-clara-vetter-feat-ronny-graupe-in-ludwigshafenkulturzentrum-dashaus-dme-am-4-12-2025/e2354532

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 22:14