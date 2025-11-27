Ludwigshafen – Benefizkonzert mit Marc Marshall für den guten Zweck



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stiftung LebensBlicke lädt herzlich zu einem besonderen kulturellen

Ereignis ein:

Am 17.5.2026 findet in der Friedenskirche Ludwigshafen ein

Benefizkonzert mit dem renommierten Sänger Marc Marshall statt. Der

charismatische Künstler, bekannt durch seine ausdrucksstarke Stimme

und seine berührenden Interpretationen, präsentiert gemeinsam mit

seinem Pianisten René Krömer ein vielseitiges Programm aus Klassik,

Chanson und moderner Musik – getragen von seiner unverwechsel-

baren Bühnenpräsenz.

Mit diesem Konzert unterstützt Marc Marshall die Arbeit der

Stiftung LebensBlicke, die sich seit vielen Jahren für Prävention und

Früherkennung von Darmkrebs engagiert. Unter dem Motto „Musik

verbindet – Vorsorge rettet Leben“ möchte die Stiftung nicht nur

musikalisch begeistern, sondern auch gesellschaftlich sensibilisieren.

Die Stiftung LebensBlicke und Marc Marshall freuen sich auf zahlreiche

Gäste, die durch ihre Teilnahme nicht nur einen besonderen

musikalischen Abend erleben, sondern zugleich ein wichtiges

Präventionsanliegen unterstützen.

Konzerttickets eignen sich zudem hervorragend als Geschenk zu Weihnachten!

Weitere Informationen unter www.lebensblicke.de

Veranstaltungsort: Friedenskirche Ludwigshafen, Leuschnerstr. 56

Datum: 17.5.26

Beginn: 18:00 Uhr

Tickets sind erhältlich bei allen Vorverkaufsstellen, der Friedens-

kirche und online unter reservix.de

Foto: Guido Karp

Spendenkonto: Sparkasse Vorderpfalz,

IBAN DE22 5455 0010 0000 0009 68

Quelle: Stiftung LebensBlicke

Früherkennung Darmkrebs

