Ludwigshafen – Benefizkonzert mit Marc Marshall für den guten Zweck

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stiftung LebensBlicke lädt herzlich zu einem besonderen kulturellen
Ereignis ein:
Am 17.5.2026 findet in der Friedenskirche Ludwigshafen ein
Benefizkonzert mit dem renommierten Sänger Marc Marshall statt. Der
charismatische Künstler, bekannt durch seine ausdrucksstarke Stimme
und seine berührenden Interpretationen, präsentiert gemeinsam mit
seinem Pianisten René Krömer ein vielseitiges Programm aus Klassik,
Chanson und moderner Musik – getragen von seiner unverwechsel-
baren Bühnenpräsenz.
Mit diesem Konzert unterstützt Marc Marshall die Arbeit der
Stiftung LebensBlicke, die sich seit vielen Jahren für Prävention und
Früherkennung von Darmkrebs engagiert. Unter dem Motto „Musik
verbindet – Vorsorge rettet Leben“ möchte die Stiftung nicht nur
musikalisch begeistern, sondern auch gesellschaftlich sensibilisieren.
Die Stiftung LebensBlicke und Marc Marshall freuen sich auf zahlreiche
Gäste, die durch ihre Teilnahme nicht nur einen besonderen
musikalischen Abend erleben, sondern zugleich ein wichtiges
Präventionsanliegen unterstützen.
Konzerttickets eignen sich zudem hervorragend als Geschenk zu Weihnachten!
Weitere Informationen unter www.lebensblicke.de
Veranstaltungsort: Friedenskirche Ludwigshafen, Leuschnerstr. 56
Datum: 17.5.26
Beginn: 18:00 Uhr
Tickets sind erhältlich bei allen Vorverkaufsstellen, der Friedens-
kirche und online unter reservix.de
Spendenkonto: Sparkasse Vorderpfalz,
IBAN DE22 5455 0010 0000 0009 68
Früherkennung Darmkrebs
