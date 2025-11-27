Ludwigshafen – Bastelnachmittag für Kinder in der Stadtteil-Bibliothek Gartenstadt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Kinder zwischen fünf und zehn Jahren lädt die Stadtteil-Bibliothek Gartenstadt, Königsbacher Straße 14, im Dezember zu zwei Bastelnachmittagen ein. Gemeinsam mit Clarissa Kern können die Kinder am Dienstag, 2. Dezember 2025, weihnachtliche Deko basteln, am Dienstag, 16. Dezember, einen Engel. Beginn ist jeweils um 16.30 Uhr. Die Teilnehmenden-Zahl ist begrenzt, eine Anmeldung zu den Öffnungszeiten der Stadtteil-Bibliothek (dienstags und donnerstags) unter Telefon 504-2588 ist erforderlich. Der Eintritt ist frei.
Quelle Stadt Lu
Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 17:40