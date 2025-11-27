Lorsch – Weihnachtliche Stadtführung



Lorsch/Metropolregion Rhein-Neckar – Tourist-Information NibelungenLand in Lorsch lädt zu festlicher Veranstaltung ein / Traditionen erleben und Ursprünge entdecken / Stimmungsvoller Rundgang durch Geschichte und Glauben / Von heidnischen

Wurzeln bis zu christlichen Traditionen

Die Tourist-Information NibelungenLand in Lorsch lädt am 6. Dezember 2025 um 18 Uhr zu einer besonderen,

festlichen Stadtführung ein. Unter dem Titel „Weihnachtliche Traditionen, Bräuche und ihre Ursprünge“ begeben

sich die Teilnehmenden auf eine spannende Reise durch die Geschichte des Weihnachtsfests.

Bei diesem stimmungsvollen Rundgang sollen die vielfältigen weihnachtlichen Bräuche und Traditionen erkundet

werden, die unser heutiges Verständnis von Weihnachten geprägt haben. Von alten heidnischen Ritualen über

mittelalterliche Sitten bis hin zu christlichen Festgewohnheiten – die Führung zeigt, wie sich das Fest der Liebe im

Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat.

Geschichten, Legenden und überlieferte Bräuche lassen die Adventszeit lebendig werden und bieten faszinierende

Einblicke in die kulturellen Wurzeln des Weihnachtsfests. Eine Führung, die verzaubert und zugleich historische

Hintergründe spannend vermittelt. „Wir freuen uns auf einen besinnlichen Abend voller Entdeckungen und

weihnachtlicher Atmosphäre!“, so Simone Paepke, Leiterin der WFB-Tourismusagentur und der Tourist-Information

NibelungenLand in Lorsch.

Info: Anmeldungen erfolgen bis 16 Uhr am Veranstaltungstag in der Tourist-Information, Altes Rathaus, Marktplatz

1 in Lorsch möglich, telefonisch unter der Rufnummer +49 (0) 6251-175 26 0 oder per E-Mail unter

info@nibelungenland.net. Die Tourist-Information finden Sie im Internet unter www.nibelungenland.net.

Die Tourist-Information NibelungenLand agiert unter dem Dach der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB).

Informationen über die Serviceleistungen der WFB gibt es im Internet unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de.

Foto: Die Führung soll die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verzaubern und zugleich historische Hintergründe

spannend vermitteln. (Pexels

Quelle: Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH

Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 21:11