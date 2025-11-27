Landau – Wenn Kunst leuchtet: Erwin Würth verwandelt Landauer Rathaus und Geschäfte mit Instrument-Lampen in eine Lichtgalerie

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Rund 50 handgefertigte Holzkunstwerke bringen in diesem Jahr Landau zum Leuchten. Der Künstler Erwin Würth präsentiert seine neue Kollektion „Licht-Instrumente“. Von den insgesamt 50 Lampen stellt er einen Teil in 31 Landauer Schaufenstern und 13 Lampen im Landauer Rathaus aus. Pünktlich mit Einbruch der Dunkelheit um 17 Uhr verwandelt sich das Rathaus bis Ende Januar 2026 in ein strahlendes Kunstwerk: Die Lampen an den Fenstern schalten sich automatisch ein und setzen das Gebäude bis Mitternacht atmosphärisch in Szene. Auch Oberbürgermeister Dominik Geißler freut sich, dass das Rathaus Teil des Projekts ist: „Dass Instrumente das Leitmotiv der diesjährigen Ausstellung sind, begeistert mich persönlich natürlich besonders. Vom Rathausplatz aus hat man einen wunderbaren Blick auf die 13 Lampen, die das Rathaus zum Leuchten bringen.“



Die Idee zu dieser besonderen Aktion entstand zu Beginn der Corona-Zeit. Als viele Lichter in der Innenstadt erloschen, wollte Erwin Würth Licht in die Stadt bringen. Unter dem Motto „HolzArt to go: Lichter für Landau“ stellte er damals erstmals seine Lampen in 43 Geschäften aus, ein Konzept, das sofort auf große Begeisterung stieß. Seitdem gibt es jedes Jahr eine neue Lampenkollektion, die die Stadt erhellt. In diesem Jahr widmet sich der Künstler vollständig dem Thema Instrumente: Jede der 50 Lampen nimmt die Form eines Musikinstruments an. Erwin Würth wählt für jedes Stück das passende Holz und Material aus, so entstehen 50 einzigartige Unikate, die alle ihre eigene Geschichte erzählen.

Weitere Informationen finden sich unter: www.wuerth-holzart.de.

Quelle

Stadtverwaltung Landau in der Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 15:03