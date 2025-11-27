Landau – Stadt Landau startet Elternumfrage: Ermittlung des Betreuungsbedarfs für Kinder unter zwei Jahren



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Landau in der Pfalz startet eine Online-Umfrage, um den

Betreuungsbedarf von Kindern unter zwei Jahren zu erheben. Eltern von Kindern, die zwischen dem 1. Dezember 2023 und dem 30. November 2025 geboren wurden, sind eingeladen, bis zum 4. Januar 2026 einen Online-Fragebogen

auszufüllen. Die Teilnahme dauert fünf Minuten, ist freiwillig und die Angaben sind nicht bindend.

Hintergrund der Befragung ist die gesetzlich vorgeschriebene

Jugendhilfeplanung. Als Träger der Kinder- und Jugendhilfe ist die Stadt

verpflichtet, regelmäßig einen Kindertagesstättenbedarfsplan zu erstellen, der

auch den Bedarf an Plätzen für Kinder unter zwei Jahren in Kitas und der

Kindertagespflege umfasst.

Um diesen Plan möglichst realitätsnah und bedarfsgerecht gestalten zu können,

ist die Einschätzung der Eltern unverzichtbar. Die Umfrage soll daher klären, ob

Eltern ein Betreuungsangebot benötigen, welche Form der Betreuung sie

bevorzugen und zu welchen Zeiten sie Betreuung in Anspruch nehmen möchten.

Die Stadt Landau ruft daher alle betroffenen Eltern dazu auf, sich an der

Befragung zu beteiligen. Nur so können zukünftige Betreuungsangebote

passgenau entwickelt und geplant werden.

„Eine verlässliche und gute Kinderbetreuung entsteht nicht zufällig, sondern

durch vorausschauende Planung. Dafür brauchen wir jede einzelne Stimme.

Familien wissen am besten, was sie brauchen. Jede Teilnahme an der Umfrage

hilft uns, die Angebote in Landau bedarfsgerecht und zukunftsorientiert

weiterzuentwickeln“, verdeutlicht Jugenddezernentin Lena Dürphold.



Die Online-Umfrage zum Betreuungsbedarf von Kindern unter zwei Jahren ist

abrufbar unter: https://landaupfalz.limesurvey.net/995528?lang=de.

Bildunterschrift:

1: Die Stadt Landau startet eine Online-Umfrage, um den Betreuungsbedarf von

Kindern unter zwei Jahren zu erheben (Quelle: Stadt Landau)

2: Über diesen QR-Code kann die Online-Umfrage zur Ermittlung des

Betreuungsbedarfs abgerufen werden. (Quelle: Stadt Landau)

