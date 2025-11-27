Landau – Stadt Landau startet Elternumfrage: Ermittlung des Betreuungsbedarfs für Kinder unter zwei Jahren

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Landau in der Pfalz startet eine Online-Umfrage, um den
Betreuungsbedarf von Kindern unter zwei Jahren zu erheben. Eltern von Kindern, die zwischen dem 1. Dezember 2023 und dem 30. November 2025 geboren wurden, sind eingeladen, bis zum 4. Januar 2026 einen Online-Fragebogen
auszufüllen. Die Teilnahme dauert fünf Minuten, ist freiwillig und die Angaben sind nicht bindend.
Hintergrund der Befragung ist die gesetzlich vorgeschriebene
Jugendhilfeplanung. Als Träger der Kinder- und Jugendhilfe ist die Stadt
verpflichtet, regelmäßig einen Kindertagesstättenbedarfsplan zu erstellen, der
auch den Bedarf an Plätzen für Kinder unter zwei Jahren in Kitas und der
Kindertagespflege umfasst.
Um diesen Plan möglichst realitätsnah und bedarfsgerecht gestalten zu können,
ist die Einschätzung der Eltern unverzichtbar. Die Umfrage soll daher klären, ob
Eltern ein Betreuungsangebot benötigen, welche Form der Betreuung sie
bevorzugen und zu welchen Zeiten sie Betreuung in Anspruch nehmen möchten.
Die Stadt Landau ruft daher alle betroffenen Eltern dazu auf, sich an der
Befragung zu beteiligen. Nur so können zukünftige Betreuungsangebote
passgenau entwickelt und geplant werden.
„Eine verlässliche und gute Kinderbetreuung entsteht nicht zufällig, sondern
durch vorausschauende Planung. Dafür brauchen wir jede einzelne Stimme.
Familien wissen am besten, was sie brauchen. Jede Teilnahme an der Umfrage
hilft uns, die Angebote in Landau bedarfsgerecht und zukunftsorientiert
weiterzuentwickeln“, verdeutlicht Jugenddezernentin Lena Dürphold.
Die Online-Umfrage zum Betreuungsbedarf von Kindern unter zwei Jahren ist
abrufbar unter: https://landaupfalz.limesurvey.net/995528?lang=de.
Bildunterschrift:
1: Die Stadt Landau startet eine Online-Umfrage, um den Betreuungsbedarf von
Kindern unter zwei Jahren zu erheben (Quelle: Stadt Landau)
2: Über diesen QR-Code kann die Online-Umfrage zur Ermittlung des
Betreuungsbedarfs abgerufen werden. (Quelle: Stadt Landau)
Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.
Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 21:14