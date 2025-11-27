Landau – Ab 2026: Neue Öffnungszeiten für Archiv und Museum der Stadt Landau



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Archiv und Museum der Stadt Landau passt seine Öffnungszeiten ab dem

kommenden Jahr an. Hintergrund ist eine geringe Nachfrage an den bisherigen Sonntagsöffnungen des Museums.

Die Öffnungszeiten für 2026 sind:

Montag bis Mittwoch: 8:30 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr

Donnerstag: 8:30 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr

Freitag und an Feiertagen: geschlossen

Die zusätzliche Öffnung des Museums an jedem ersten und dritten Sonntag des

Monats entfällt. Die Ausstellung ist weiterhin zu den oben genannten Zeiten zugänglich.

Bildunterschrift: Das Museum der Stadt Landau, in dem unter anderem das

historische Festungsmodell zu sehen ist, bleibt ab 2026 sonntags geschlossen.

(Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 21:17