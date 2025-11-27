Hockenheim – Stadt ehrt Blutspender



Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Jeden Tag werden in Krankenhäusern Blutkonserven zur Behandlung von Patientinnen und Patienten benötigt. Um eine lückenlose Versorgung mit lebensrettendem Blut zu gewährleisten, ist das Deutsche Rote Kreuz (DRK) auf Blutspenden angewiesen.

Um den Spenderinnen und Spendern, die zu wiederholten Male Blut gespendet haben, für ihr Engagement zu danken, fand im Restaurant Rondeau der Stadthalle Hockenheim eine Ehrungsveranstaltung statt. Die Personen, die mindestens zehn Mal Blut gespendet haben, bekamen eine Ehrennadel des Deutschen Roten Kreuzes sowie eine Urkunde überreicht.

„Ich möchte dem DRK, vor allem dem Ortsverein Hockenheim, sowie allen Blutspenderinnen und Blutspendern von Herzen Danken. Sie alle tragen dazu bei, dass wir Menschenleben retten. Gehen Sie weiterhin mit einem guten Beispiel voran, unterstützen Sie die Blutversorgung und motivieren Sie andere für unsere wichtige Angelegenheit“, betont Oberbürgermeister Marcus Zeitler bei der Ehrung.

Untermalt von groovigen Jazzstücken der Musikschul-Band Laid Black ehrte Oberbürgermeister Zeitler die Hockenheimer Blutspender für zehn (Kristina Bock, Patrick Geist, Anne Geser, Ursula Vogt, Michael Wissig), 25 (Klaus Müller, Marcus Öhl, Heike Vetter), 50 (Monika Christ, Ursula Hummel, Claudia Knöller, Manfred Schier, Rolf Zentgraf, Rolf Zund), 75 (Sergio Renato Fernandes Da Silva Vaz, Gerhard Rohr), 100 (Jürgen Moser) und 125 (Christian Chmielewski) Spenden.

Fabrice Kühnenrich, Blutspendenbeauftragter des DRK-Ortsverein Hockenheim (DRK OV Hockenheim), lobte die Anwesenden: „Blut gehört zum wertvollsten, was ein Mensch spenden kann.“ Seine Anerkennung begründete er mit einer eindrucksvollen Zahl: Etwa 80 Prozent der deutschen Bevölkerung sind im Laufe ihres Lebens mindestens einmal auf eine Bluttransfusion angewiesen. Umso wertvoller sei die Bereitschaft all jener, die durch ihre Spende einen wichtigen Beitrag zum Erhalt des Lebens leisten — ihnen sprach er seinen tiefen und aufrichtigen Dank aus.

Geehrt werden Personen mit Wohnsitz in Hockenheim, unabhängig davon, wo ihre Hilfsbereitschaft geleistet wird. Zudem müssen die Spenderinnen und Spender die Einverständniserklärung zur Weitergabe ihrer Daten unterzeichnen. Denn nur so darf der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg / Hessen die erfassten Spenden an die Stadt Hockenheim übermitteln.

Wenn auch Sie Blut spenden wollen, finden Sie unter www.blutspende.de/termine Termine in Ihrer Nähe

Bildunterschrift:

Oberbürgermeister Marcus Zeitler (neunter v.r.) und Bürgermeister Matthias Beck (fünfter v.r.) freuen sich gemeinsam mit den Mitgliedern des DRK OV Hockenheim (links) sowie den Spenderinnen und Spendern über die zahlreichen Blutspenden. (Bild: Stadtverwaltung Hockenheim)

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 21:21