Hockenheim – Kämmerer legt den Taschenrechner nieder – Kassensturz nach 48 Jahren: Rolf Fitterling in den Ruhestand verabschiedet

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Kürzlich verabschiedete die Stadtverwaltung ein echtes Urgestein: Kämmerer und Leiter des Fachbereichs Finanzen, Rolf Fitterling, geht nach 48 Jahren in den Ruhestand. „Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe“, lobte Oberbürgermeister Marcus Zeitler bei der Verabschiedung des Hockenheimer Kämmerers. „Sie sind ein Kind der Stadtverwaltung, haben hier 1978 Ihre berufliche Laufbahn begonnen und über die Jahre alle Stationen durchlaufen. Mit Ihnen geht nicht nur ein Kollege, sondern auch eine Unmenge an Fachwissen und Lebenserfahrung in den Ruhestand. Was Sie über die Jahre an Wissen und Erfahrung gesammelt haben, ist besser als jede KI. Vielen Dank für Ihr Engagement, Ihre Ehrlichkeit und vor allem Ihre Treue über 48 Jahre hinweg. Für Ihren neuen Lebensabschnitt wünsche ich Ihnen im Namen der Stadtverwaltung alles Gute, vor allem aber natürlich Gesundheit“, so der Oberbürgermeister. Darüber hinaus lobte Zeitler die hervorragende Übergabe an das Team des Fachbereich Finanzen sowie an den neuen Kämmerer der Stadt, Tobias Jenne.

Fitterling durchlief alle Karriereschritte bei der Stadtverwaltung – und das nahezu ausschließlich im Fachbereich Finanzen. Dabei hatte er als Herr über die Finanzen nicht nur die Zahlen der Stadtverwaltung stets im Griff, sondern hat auch als geschätzter Kollege das Büro mit seiner Persönlichkeit und seinen abwechslungsreichen und vor allem farbenfrohen Auswahl an Hemden bereichert. Die Kolleginnen und Kollegen des Fachbereichs Finanzen ließen es sich nicht nehmen, ihren Fachbereichsleiter gebührend zu verabschieden. Neben Worten des Danks und der Wertschätzung überraschten sie Fitterling mit einer kleinen Diashow, die ihn bei verschiedenen Stationen seiner beruflichen Laufbahn zeigte und überreichten ihm feierlich ein Abschiedsgeschenk. Auch der Personalrat, vertreten durch den Personalratsvorsitzenden Michael Notheisen, fand Worte des Lobes und des Dankes.

Stadtverwaltung Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 10:24