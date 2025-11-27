Heidelberg – Stadt lässt Schutzplanken an mehreren Straßenabschnitten instand setzen – Verkehrsbeeinträchtigungen vom 1. bis 5. Dezember möglich

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg lässt von Montag, 1. Dezember, bis Freitag, 5. Dezember 2025, Schutzplanken an mehreren Straßen instand setzen. Mit den Arbeiten ist eine Fachfirma beauftragt. Gearbeitet wird jeweils zwischen 9 und 15 Uhr.

Betroffen sind der B 3-Boxbergknoten, die B 535-Abfahrt zur B 3 in Fahrtrichtung Leimen, die B 535-Brücke über die A 5, die Straßen Am Götzenberg, Bierhelderhofweg/Promenadenweg, Steigerweg und Kohlhöferweg, die B 535 auf Höhe der Kurpfalzhöfe sowie der Höllenbachweg.

Für die Arbeiten sind abschnittsweise Teilsperrungen der Fahrbahnen erforderlich. Teilweise werden örtliche Umleitungen eingerichtet, der übrige Verkehr an den Baustellen vorbeigeführt. Es kann zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Stadt Heidelberg bittet Verkehrsteilnehmende um Verständnis und darum, die ausgeschilderten Hinweise im Baustellenbereich zu beachten.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 21:51