Heidelberg – Spannendes 2026: Abwechslungsreiche Workshops, Themenrundgänge und Abendführungen im Zoo erleben



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Neues Jahresprogramm der Zoo-Akademie ist ab sofort online buchbar

2026 wird spannend! Das verspricht das neue Jahresprogramm der Zoo-Akademie.

In zahlreichen Workshops, Themenrundgängen und Ferienprogrammen im Zoo Heidelberg

kommen kleine und große Weltentdecker voll auf ihre Kosten. Neben begehrten Klassikern

wie Abendführungen und Zooferien gibt es auch neue Angebote wie den Technik-Workshop

„Upcycling mit der Kraft des Lichts“. Interessierte finden das gesamte Veranstaltungsangebot

jetzt online unter zoo-akademie.org/vorverkauf und können ihren Favoriten direkt buchen.

Im kommenden Jahr gibt es zahlreiche neue Angebote im Jahresprogramm der Zoo-Akademie zur Auswahl.

Axel Schlemann, Leiter der Zoo-Akademie im Zoo Heidelberg sagt: „Mit unseren Programmen der letzten

Jahre ist es immer wieder gelungen, Neues in Gutes zu integrieren. Das gilt besonders auch für das jetzt

fertiggestellte Jahresprogramm. Wir wollen, dass unsere Teilnehmer und Besucher, das wiederfinden

was ihnen bereits gefällt, überrascht werden von Angeboten, die sie vielleicht nicht einmal vermutet hätten und etwas mitnehmen, das sie für ihre Zukunft brauchen. Dazu gehören neben Kompetenz vor allem Neugier und Freude am

Leben.“



Die beliebten Abendführungen finden auch 2025 wieder statt: Von April bis September geht

es an Freitagen und Samstagen regelmäßig auf Streifzug durch den abendlichen Zoo.

Die heißbegehrten Klassiker, wie die Ferienprogramme, dürfen selbstverständlich nicht fehlen.

In den Oster-, Pfingst-, Sommer- und Herbstferien warten spannende Erlebnisse, wie die

beliebten Zooferien, die Technikferien und besondere Workshops auf alle wissbegierigen

Schulkinder. Ein besonderes Highlight bietet der Oster-Workshop „Ach du schickes Ei!“.

Die weiteren ganzjährig angebotenen Workshops aus den Bereichen Tiere, Natur und Technik sowie

Themenrundgänge für die gesamte Familie runden das Jahresangebot ab. Bei Workshops wie

„Elektronische Fledermaus“, „Tierpfleger für einen Tag“ oder „Die Biodetektive“ wird für Kinder und

Jugendliche ein faszinierendes Programm zwischen Techniklabor, molekularbiologischem Lernlabor und

Tiergehegen geboten

Schnell sein lohnt sich: Tickets für die einzelnen Angebote sind unter

zoo-akademie.org/vorverkauf im Online-Shop erhältlich – und eignen sich gut als Weihnachtsgeschenk.

Seinen Lieben eine Freude bereiten kann man ebenso mit einem Geschenkgutschein, der für alle Angebote im Online-Verkauf der Zoo-Akademie einlösbar ist.

Diese Gutscheine gibt es ebenfalls online auf der Webseite der Zoo-Akademie unter

zoo-akademie.org/de/geschenkgutscheine.

Quelle: Zoo Heidelberg

Foto 1: Ein abwechslungsreiches Jahr 2026 mit der Zoo-Akademie – das verspricht das neue Jahresprogramm

mit vielen Rundgängen, Ferienprogrammen und Workshops. (Foto: Katrin Raisch/Zoo Heidelberg)

Foto 2: Die Angebote im Techniklabor sind bei Kindern sowie Jugendlichen sehr beliebt. (Foto: Katrin Raisch/Zoo

Heidelberg)

Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 21:04