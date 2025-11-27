Heidelberg – Gang durch den Advent mit dem Schauspieler Markus Majowski als Erzähler und dem Konzertchor Darmstadt am 6. Dezember um 19 Uhr

Heidelberg / Darmstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Konzertchor Darmstadt lädt auch in diesem Jahr am 2. Adventswochenende, Samstag, 06. Dezember um 19 Uhr in der Peterskirche Heidelberg wieder zu einem vorweihnachtlichen Konzert mit dem Thema „Gang durch den Advent“ ein. Aufgeführt werden Werke sowohl A cappella als auch begleitet von einem Instrumentalensemble und Orgel. Durch das Programm führt in diesem Jahr der medienbekannte Comedian und Schauspieler Markus Majowski (bekannt aus „Die dreisten Drei“ (SAT 1) oder als Zwerg „Cookie“ in Otto Waalkes berühmten Kinofi lm „Sieben Zwerge allein im Wald“), der als Erzähler besinnliche und heitere Texte rund um das Thema Advent und Weihnachten vorträgt.

Im Wechsel mit den adventlichen Geschichten erklingt vorweihnachtliche Musik in abwechslungsreichen Klangfarben. Vorgetragen werden a cappella und instrumental begleitete Chorwerke und dazwischen spielt das Da Ponte Streichquartett sowie Jan Wilke an der Orgel. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Wolfgang Seeliger.

Das Programm stimmt auf die vorweihnachtliche Zeit ein und endet traditionell mit dem gemeinsam gesungenen „O du fröhliche“.

Ausführende:

Sopran, Kerstin Rasch

Da Ponte Streichquartett

Orgelpositiv: Jan Wilke

Konzertchor Darmstadt

Wolfgang Seeliger, Dirigent

Tickets:

unter www.konzertchor-darmstadt.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Ticketshop am Luisencenter unter 06151-134513, unter der Ticket-Hotline 06151-6294610 per Vorkasse bei Ztix erhältlich und bei Dürninger/Zigarren Grimm, Sofienstr. 11, 69115 Heidelberg.

Infos:

Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel.: 06151-20400 im Konzertbüro, Mauerstr. 17, 64289 Darmstadt.

Nächste Konzerte in Darmstadt: Gang durch den Advent mit Markus Majowski als Sprecher

Sa., 06. Dezember 2025, 19 Uhr, Peterskirche, Heidelberg

So., 07. Dezember 2025, 17 Uhr, Pauluskirche, Darmstadt

Festliches Weihnachtskonzert – J.S. Bach „Magnificat“

Sa., 20. Dezember 2025, 19.30 Uhr, Ev. Stadtkirche, Babenhausen

Fr., 26. Dezember 2025, 17 Uhr, Pauluskirche, Darmstadt

SingAlong 2026 – Kommt alle, singt alles! W.A. Mozart „Große Messe in c-Moll“

So., 18. Januar 2026, 17 Uhr, Christuskirche, Darmstadt-Eberstadt

Karfreitagskonzert 2026, J.S. Bach „Matthäus-Passion“

Fr., 03. April 2026, 17 Uhr, darmstadtium, Darmstadt

Quelle: Konzertchor Darmstadt

Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 21:02