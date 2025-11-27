Heidelberg – Digitaler Wärmepumpen-Infotag am 2. Dezember – Vorträge aus Heidelberger Auftaktveranstaltung werden online erneut angeboten

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund des hohen Interesses beim Wärmepumpen-Infotag in Ziegelhausen im Oktober werden die Vorträge der Heidelberger Auftaktveranstaltung am Dienstag, 2. Dezember 2025, um 17 Uhr in einem kostenlosen Online-Infoabend wiederholt. Das Webinar richtet sich insbesondere an Eigentümerinnen und Eigentümer in Heidelberg außerhalb der Fernwärme-Ausbaugebiete und bietet eine kompakte Orientierung für alle, die sich mit dem Heizungstausch beschäftigen und verlässliche Informationen suchen. Anmeldung kostenfrei unter www.waermepumpen-infotag.de.

Durch den Abend führen „Energiesparkommissar“ Carsten Herbert sowie Anja Floetenmeyer-Woltmann, Mitglied im Wärmepumpen-Beirat der Europäischen Kommission und Veranstalterin der Wärmepumpen-Infotage. Sie erläutern die wichtigsten Schritte eines Heizungsprojekts und geben praxisnahe Hinweise für typische Gebäudetypen.

Schwerpunkte des Online-Abends

• Wärmepumpen im Ein- und Zweifamilienhaus

• Gebäudeeignung verständlich erklärt

• Aktuelle Förderprogramme und finanzielle Unterstützung

• Kosten, Wirtschaftlichkeit und Finanzierung

• Konkrete Schritte vom ersten Check bis zur Fachbetriebsanfrage

• Live-Fragerunde

Weitere Informationen dazu, wo in Heidelberg Wärmepumpen empfohlen werden und wo die Fernwärme ausgebaut wird, bietet der kommunale Wärmeplan online unter www.heidelberg.de/waerme. Wärmepumpen können je nach Art und Größe zwischen 20.000 und 45.000 Euro kosten. Sowohl Wärmepumpen als auch Fernwärmeanschlüsse können über die Bundesförderung für effiziente Gebäude gefördert werden. Fachbetriebe in Heidelberg sind unter anderem über die Innungen für Sanitär-Heizung-Klima sowie für Elektro- und Informationstechnik zu finden.

Der Wärmepumpen-Infotag in Ziegelhausen stieß auf sehr großes Interesse – rund 330 Besucherinnen und Besucher informierten sich im Oktober über Wärmepumpen, Fördermöglichkeiten und die nächsten Schritte beim Heizungstausch.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 21:53