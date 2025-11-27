Heidelberg – Bolzplatz am Oberen Faulen Pelz erneuert! Stadt macht Spielfläche für Kinder wieder fit

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Bolzplatz am Kinderspielplatz Oberer Fauler Pelz in der Altstadt ist saniert worden und kann zeitnahe wieder von Kindern genutzt werden. Der beliebte Bolzplatz war in die Jahre gekommen: Die Deckschicht war rissig und stark abgespielt, Teile der Ballfangnetze und der Zaunanlage waren beschädigt, die alten Tore schepperten, zudem musste der Zugang durch den Ballfangzaun überarbeitet werden.

Von August bis Oktober 2025 hat die Stadt den rund 170 Quadratmeter großen Platz grundlegend saniert. Im Zuge der Arbeiten wurden der Spielbelag des Bolzplatzes in grüner Farbe komplett erneuert und das Spielfeld neu liniert. Außerdem wurden neue, geräuschdämpfende Fußballtore mit Sandfüllung montiert und ein neues Ballfangnetz installiert. Zudem wurden einzelne Zaunfelder ausgetauscht sowie ein neuer Abfalleimer aufgestellt.

Die Maßnahme wurde aus dem Programm Mittendrinnenstadt Heidelberg finanziert, mit dem die Stadt die Aufenthaltsqualität der Innenstadt verbessert. Insgesamt wurden rund 64.000 Euro investiert. Weitere Informationen zur Sanierung des Bolzplatzes sind auf der Projektseite zu finden unter www.vielmehr.heidelberg.de/project/sanierung-bolzplatz-altstadt.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 22:19