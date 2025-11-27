Haardt – Finden Sie Ihren ganz persönlichen Weihnachtsbaum – natürlich, nachhaltig & handverlesen!



Haardt/Metropolregion Rhein-Neckar – Weihnachtsbaumaktionen im Forstamt Haardt

Vom 7. bis 20. Dezember werden an fünf Terminen Weihnachtsbäume verkauft.

Unsere Weihnachtsbäume stammen aus zertifizierten Betrieben, die ohne Dünger

und Spritzmittel auskommen.

Tauchen Sie ein in die winterliche Waldatmosphäre und wählen Sie Ihren Baum

direkt vor Ort – frisch und regional. Genießen Sie einen besonderen Tag in der Natur

und nehmen Sie ein Stück Weihnachtsfreude mit nach Hause!

Bitte bringen Sie der Witterung angepasste Kleidung sowie passendes Werkzeug (z.

B. Säge, Axt, Handschuhe) mit.

Auf Wunsch netzen wir Ihren Baum gern ein.

Im Wald ist Barzahlung möglich.

Forstrevier Weinbiet-Ordenswald

07.12.2025 11:00 – 15:00 Uhr

Kulturfläche Weinbiet, unterhalb des Gipfels

Selbsteinschlag von Blaufichten (15 €/lfm)

Shuttleservice für die eingeschlagenen Bäume zur Abholstelle am Gimmeldinger

Sportplatz, Personal ist an der Abholstelle vor Ort.

Kulturfläche sowie Abholstelle sind ausgeschildert.

Auf dem Gipfel des Weinbiets veranstalten die Betreiber des Weinbiethauses einen

Weihnachtsmarkt, das Weinbiethaus ist geöffnet.

Revierleiter Tobias Drisch (0162 1308 997)

Forstrevier Taubensuhl – Stadtwald Landau

13.12.2025 09:00-16:00 Uhr vom Forsthaus Taubensuhl der L505 und der

Markierung folgen

Selbsteinschlag von Fichten und Nordmanntannen (20 €/lfm)

Glühwein, Wildbratwurst und andere weihnachtliche Genüsse

Revierleiter Christian Schnepf (Tel. 0152 2885 0772)

Forstrevier Scharfeneck

14.12.2025 09:00-13:00 Uhr am Parkplatz „Drei Buchen“ an der L506

Selbsteinschlag und Verkauf bereits geschlagener Nordmanntannen (20 €/lfm)

Die Firma Rück bewirtschaftet Sie mit Wildspezialitäten vom Grill, Glühwein und

Kinderpunsch und verkauft Wildprodukte für Ihre Weihnachtsküche.

Revierleiter Jörg Sigmund (Tel. 0175 1850 510)

Forstrevier Edenkoben

14.12.2025 10:00-16:00 Uhr in der Christbaumkultur ehemalige Wetterstation

Edenkoben am Kesselberg

Selbstanfahrt über den Parkplatz Lolosruhe (oberhalb Forsthaus Heldenstein) zur

Weihnachtsbaumfläche an der Wetterstation (Kesselberg); zurück über den

Kohlplatz zum Hüttenbrunnen (Einbahnstraßenverkehr – Befahren der Waldwege

auf eigene Gefahr). Die Fahrroute ist vor Ort ausgeschildert.

Selbsteinschlag von Edeltannen (Kork- u. Nordmanntannen) (20 €/lfm)

Glühwein, Kinderpunsch und Wildschweinbratwurst

Revierleiter Sebastian Pasternak (Tel. 0171 3556 206)

Forstwirtschaftsmeister Sebastian Denzer (Tel. 0173 5410 596)

Forstrevier Modenbach

20.12.2025 09:00-14:00 Uhr

Christbaumkultur an der Buschmühle im Modenbachtal

Selbsteinschlag von Nordmanntannen (20 €/lfm)

Revierleiter Thomas Kaber (Tel. 06323 938346 / 0173 8926535)

Bildunterschrift

Selbst eingeschlagene Weihnachtsbäume aus dem Pfälzerwald – für viele ein

liebgewonnenes Ritual in der Adventszeit.

Quelle: Landesforsten Rheinland-Pfalz

FORSTAMT HAARDT

