Germersheim – Vollversammlung des Kreiselternausschusses (KEA)

Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstag, 2. Dezember 2025, um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) findet in der Aula der Berufsschule Germersheim, Paradeplatz 8 in 76726 Germersheim (Zugang über Ritter-von-Schmauß-Straße möglich) die öffentliche Vollversammlung des Kreiselternausschusses (KEA) Germersheim statt. Durchführen wird die KEA-Vollversammlung der Kreiselternausschuss mit Unterstützung des Jugendamtes.

Geplanter Ablauf:

1. Begrüßung

2. Beschluss der Tagesordnung (ggf. Anträge)

3. KEA- Tätigkeitsbericht 2025: Zusammensetzung, Aufgaben, Themen

4. Abstimmung zur Festlegung einer Obergrenze der KEA-Vorstandsmitglieder

5. Wahl KEA-Vorstand

6. Wahl LEA-Delegierte

7. Sonstiges

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 21:26