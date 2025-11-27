Frankenthal: Kurse im Januar an der vhs Frankenthal

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – In dem MS Excel-Vertiefungskurs, der ab Mittwoch, den 14. Januar beginnt, können Teilnehmende ihre Excelkenntnisse erweitern.
Es wird in einer Kleingruppe gelernt, was dem Dozenten ermöglicht auf
individuelle Fragestellungen einzugehen. Folgende Inhalte sind geplant, die Arbeitstechniken im Umgang mit
Microsoft Excel zu vertiefen, Datenanalyse – und visualisierung anzuwenden, Tabellen zu formatieren, zu
sortieren, spezielle Funktionen einzusetzen, Diagramme zu erstellen und vieles mehr. Der Kurs findet an drei
Terminen von 18 bis 20 Uhr statt.
Am Donnerstag, den 15. Januar geht die Dozentin Gaby Brückmann in einem Vortrag der Frage „Haben Sie
das Gefühl, nur noch zu funktionieren?“ nach. Wenn das Leben nur noch aus Pflichten besteht, kann das auf
Dauer krank machen. Dieser Vortrag hilft, erste Warnsignale zu erkennen, innezuhalten und bewusster für
sich selbst zu sorgen. Es wird vermittelt, wie man aus dem reinen Funktionieren aussteigt und wieder mehr
Lebensfreude und Energie gewinnen kann – für ein authentisches, erfülltes und gesundes Leben. Der
Vortrag findet von 19 bis 20:30 Uhr statt.
Der Vortrag „Testamentsgestaltung“ am Dienstag, den 27. Januar informiert über die notwendigen Schritte
für die Erstellung des rechtlichen Rahmens. Wenn im Erbfall keine wirksame letztwillige Verfügung von
Todes wegen existiert, tritt die gesetzliche Erbfolge ein. Um dies zu vermeiden, muss ein Testament errichtet
oder ein Erbvertrag geschlossen werden. Rechtsanwältin Ulrike Sauerstein zeigt notwendige und mögliche
Inhalte auf, so z.B. die Erbeinsetzung, Anordnungen für die Auseinandersetzung einer Erbengemeinschaft,
Vermächtnisanordnungen, Vermeidung und Minderung von Pflichtteilsansprüchen, Familienbindung des
Vermögens, familienrechtliche Anordnungen, Testamentsvollstreckung, etc. Der Vortrag findet von 19 bis
20:30 Uhr statt.
Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist erforderlich. Weitere Informationen in der Geschäftsstelle der
vhs, Stephan-Cosacchi-Platz 1, Tel. 06233 349203, Fax 06233 349205, E-Mail info@vhs-ft.de und unter
www.vhs-ft.de.
Quelle: VHS Frankenthal
Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 21:56