Frankenthal: Kurse im Januar an der vhs Frankenthal



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – In dem MS Excel-Vertiefungskurs, der ab Mittwoch, den 14. Januar beginnt, können Teilnehmende ihre Excelkenntnisse erweitern.

Es wird in einer Kleingruppe gelernt, was dem Dozenten ermöglicht auf

individuelle Fragestellungen einzugehen. Folgende Inhalte sind geplant, die Arbeitstechniken im Umgang mit

Microsoft Excel zu vertiefen, Datenanalyse – und visualisierung anzuwenden, Tabellen zu formatieren, zu

sortieren, spezielle Funktionen einzusetzen, Diagramme zu erstellen und vieles mehr. Der Kurs findet an drei

Terminen von 18 bis 20 Uhr statt.

Am Donnerstag, den 15. Januar geht die Dozentin Gaby Brückmann in einem Vortrag der Frage „Haben Sie

das Gefühl, nur noch zu funktionieren?“ nach. Wenn das Leben nur noch aus Pflichten besteht, kann das auf

Dauer krank machen. Dieser Vortrag hilft, erste Warnsignale zu erkennen, innezuhalten und bewusster für

sich selbst zu sorgen. Es wird vermittelt, wie man aus dem reinen Funktionieren aussteigt und wieder mehr

Lebensfreude und Energie gewinnen kann – für ein authentisches, erfülltes und gesundes Leben. Der

Vortrag findet von 19 bis 20:30 Uhr statt.

Der Vortrag „Testamentsgestaltung“ am Dienstag, den 27. Januar informiert über die notwendigen Schritte

für die Erstellung des rechtlichen Rahmens. Wenn im Erbfall keine wirksame letztwillige Verfügung von

Todes wegen existiert, tritt die gesetzliche Erbfolge ein. Um dies zu vermeiden, muss ein Testament errichtet

oder ein Erbvertrag geschlossen werden. Rechtsanwältin Ulrike Sauerstein zeigt notwendige und mögliche

Inhalte auf, so z.B. die Erbeinsetzung, Anordnungen für die Auseinandersetzung einer Erbengemeinschaft,

Vermächtnisanordnungen, Vermeidung und Minderung von Pflichtteilsansprüchen, Familienbindung des

Vermögens, familienrechtliche Anordnungen, Testamentsvollstreckung, etc. Der Vortrag findet von 19 bis

20:30 Uhr statt.

Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist erforderlich. Weitere Informationen in der Geschäftsstelle der

vhs, Stephan-Cosacchi-Platz 1, Tel. 06233 349203, Fax 06233 349205, E-Mail info@vhs-ft.de und unter

www.vhs-ft.de.

Quelle: VHS Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 21:56