27.11.2025, 10:44 Uhr

Frankenthal – Kunst im Rathaus: Melissa Schaller stellt aus

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Von Montag, 1. Dezember bis Freitag, 9. Januar 2026, sind im Rathaus Werke der Künstlerin Melissa Schaller zu sehen. Zu den Öffnungszeiten des Rathauses kann die Ausstellung im zweiten Obergeschoss kostenlos besucht werden.

Über die Ausstellung

Die Arbeiten von Melissa Schaller sind eine tiefgehende Erforschung von Emotionen, mensch-lichen Interaktionen und dem unaufhaltsamen Fluss der Zeit. Mit Acrylfarben auf Plexiglas oder Leinwand schafft sie dynamische Kompositionen, die den Betrachter in eine Welt voller Bewe-gung und Gefühl entführen. Jedes Werk ist ein Ausdruck ihrer inneren Welt und ihrer Beobach-tungen des menschlichen Daseins.

Über die Künstlerin

In Mosbach geboren und aufgewachsen, ist Melissa Schaller seit ihrer Kindheit von der Kunst fasziniert. Trotzdem begann sie erst 2021, sich intensiv mit der Malerei auseinanderzusetzen. Diese späte, aber leidenschaftliche Hingabe hat ihr als autodidaktische Künstlerin geholfen, durch Experimentieren und Beobachten ihren eigenen Stil in der abstrakten Acrylmalerei zu finden.

Mehr zu „Kunst im Rathaus“

Die Stadtverwaltung möchte Kunstschaffenden aus der Region mehr Möglichkeiten bieten, ihre Werke zu präsentieren und stellt dafür kostenlos die Ausstellungfläche im zweiten Ober-geschoss des Rathauses zur Verfügung. Die Vergabe erfolgt durch den Bereich Kultur und Sport. Mehr Informationen zur Ausstellungs-fläche und ein Bewerbungsformular sind unter www.frankenthal.de/kunst-im-rathaus zu fin-den. Ansprechpartnerin ist Manuela Engel-Heil, 06233 89 456, kultur@frankenthal.de.

Ausstellungsort

Stadtverwaltung Frankenthal

Rathausplatz 2 – 7

67227 Frankenthal (Pfalz)

Öffnungszeiten des Rathauses

Montag und Dienstag 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr

Mittwoch 8 bis 14 Uhr

Donnerstag 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr

Freitag 8 bis 12.30 Uhr

Quelle
Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 10:44

