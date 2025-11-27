Edigheim – TV Edigheim vor Heimspiel gegen SC Bobenheim-Roxheim – Herbstmeisterschaft zum Greifen nah!



Edigheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Der TV Edigheim erwartet am kommenden Wochenende ein spannendes

Heimspielwochenende.

Die Mannschaften des TV Edigheim treten mit vollem Elan an, bei

den Männer geht es drum die Tabellenführung in der Bezirksliga zu verteidigen und die

Herbstmeisterschaft zu sichern.

Jugendmannschaften starten ab 14:30 Uhr

Der Heimspieltag beginnt bereits am Nachmittag um 14:30 Uhr mit den Spielen unserer

Jugendmannschaften, die sich auf zahlreiche Zuschauer und Unterstützung freuen. Es wird ein

aufregender Tag für die gesamte Handballfamilie – von den Jüngsten bis zu den

Erwachsenen!

Höhepunkt des Tages: Herrenspiel um 20:00 Uhr

Der Höhepunkt des Heimspieltages folgt dann um 20:00 Uhr zur "Primetime" mit dem Spiel

der Herrenmannschaft gegen den SC Bobenheim-Roxheim. Die Edigheimer führen aktuell die

Tabelle der Bezirksliga mit 12:2 Punkten an und haben die Chance, sich mit einem Sieg die

Herbstmeisterschaft zu sichern und bis zum Jahreswechsel Tabellenführer zu bleiben.

Der Gegner aus Bobenheim-Roxheim, aktuell mit 4:6 Punkten auf dem sechsten Platz, stellt

dabei einen ernstzunehmenden Herausforderer dar. Edigheim geht jedoch mit viel

Selbstvertrauen in das Spiel, auch wenn das Team auf Niklas Harambasic und Moritz Kipper

verzichten muss. Doch die Rückkehr von Felix Kipper nach seinem Urlaub wird dem

Rückraum-Mitte wieder wichtige Impulse geben.

Kulinarische Leckerbissen und Aktionen für die Fans

Neben der spannenden Handballaction gibt es auch wieder tolle Aktionen für die Fans: Für

das leibliche Wohl ist bestens gesorgt, mit Glühwein, Punsch und Popcorn – ein gemütlicher

Genuss für einen perfekten Heimspieltag!

Kommt vorbei und unterstützt das Team!

Die Spieler des TV Edigheim freuen sich auf zahlreiche Zuschauer, die sie sowohl bei den

Jugendspielen als auch beim Herrenspiel lautstark unterstützen. Der Heimspieltag verspricht

ein Highlight für die ganze Handballgemeinschaft zu werden – ein Tag voller Sport,

Stimmung und Teamgeist!

Der Anpfiff des Herrenspiels ist um 20:00 Uhr. Seid dabei und helft uns, die

Herbstmeisterschaft zu sichern!

Quelle: TV Edigheim Handball

