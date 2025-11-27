Bad Dürkheim – Betrug durch angebliches Online-Verdienstangebot – hoher Schaden

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zeitraum von 19.11.2025, 12:00 Uhr bis 26.11.2025, 14:41 Uhr wurde eine 26-Jährige aus Bad Dürkheim Opfer eines Betrugs über die Sozialen Medien. Sie war über Instagram auf ein vermeintliches Verdienstangebot aufmerksam geworden und wurde anschließend über die App „Jexhor“ angewiesen, Aufgaben wie das Ansehen von YouTube-Videos und das Übersenden von Screenshots auszuführen. Für diese Aufgaben erhielt sie zunächst geringe Auszahlungen. Um die Vergütung zu erhalten, richtete sie ein Anlagekonto auf der Plattform „ertdynamik.com“ ein. Nachdem dort zunächst Guthaben einging, wurde sie zu eigenen Einzahlungen aufgefordert. Als sie 5.000 Euro überwiesen hatte, wurde ihr ein angeblicher Fehler vorgeworfen und eine weitere Zahlung von 15.000 Euro verlangt, um das Guthaben freizuschalten. Die Geschädigte überwies daraufhin drei Mal 1.000 Euro von ihrem Bankkonto sowie 10.000 Euro von ihrem Bitcoin-Konto. Danach war ein Zugriff auf das Geld nicht mehr möglich. Die Polizei Bad Dürkheim hat ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs eingeleitet.

Ihre Polizei rät, seien Sie grundsätzlich misstrauisch gegenüber vermeintlichen Online-Geldverdienstmöglichkeiten, insbesondere wenn hohe Gewinne in kurzer Zeit versprochen werden. Überweisen Sie niemals Geld an unbekannte Plattformen oder Personen, ohne zuvor deren Seriosität umfassend überprüft zu haben. Weitere nützliche Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de oder auf ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle.

Quelle: Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 09:07