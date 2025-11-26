Tödlicher Unfall in Lampertheim: Fußgänger auf der L 3110 von Auto erfasst

Lampertheim – südhessischer Landkreis Bergstraße. Schwerer Verkehrsunfall auf der L 3110: Am Dienstagabend, 25. November 2025, ist in Lampertheim ein 36-jähriger Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn tödlich verletzt worden. Der Mann, der in der nahegelegenen Unterkunft für Geflüchtete lebte, wurde gegen 18.11 Uhr in der Gemarkung Wildbahn von einem in Richtung Hüttenfeld fahrenden Pkw erfasst.

Nach Polizeiangaben kam der Wagen aus Neuschloß. Der 35-jährige Fahrer aus Lampertheim sowie seine sechsjährige Tochter, die sich mit im Auto befand, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.

Vollsperrung der L 3110 für vier Stunden

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten waren zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort, darunter auch ein Rettungshubschrauber. Die L 3110 musste für etwa vier Stunden vollständig gesperrt werden, um die Unfallaufnahme und die Arbeit eines hinzugezogenen Sachverständigen zu ermöglichen.

Polizei Lampertheim sucht Zeugen

Um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, bittet die Polizeistation Lampertheim-Viernheim mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls, sich unter 06206/94400 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 26. November 2025, 09:20