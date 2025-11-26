Speyer – Warn- und Informationsinstrument für den Weihnachts- und Neujahrsmarkt

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.Im Rahmen des Weihnachts- und Neujahrsmarkts in Speyer, der von Montag, 24. November 2025, bis Sonntag, 6. Januar 2026 stattfindet, wird den Besucherinnen und Besuchern die Option eines speziellen Themenabos innerhalb der kostenlosen KatWarn-App angeboten.

Nach dem Scannen des entsprechenden QR-Codes haben die Marktbesucher*innen die Möglichkeit, das Themenabo „Weihnachtsmarkt Speyer 2025“ zu abonnieren. Dadurch erhalten sie aktuelle Mitteilungen und Informationen direkt von der Veranstaltungsleitung über die App.

Neu in diesem Jahr: Besucherinnen und Besucher des Weihnachts- und Neujahrsmarkts, die bereits die KatWarn-App nutzen und die Funktion „Schutzengel“ aktiviert haben, erhalten bei Betreten des Marktgeländes automatisch eine einmalige Mitteilung in Form eines Informationshinweises, welcher über das Themenabo benachrichtigt.

Mit diesem Feature können nicht nur allgemeine Informationen, sondern auch sicherheitsrelevante Hinweise sowie Warnmeldungen gezielt an die Besuchenden des Markts weitergegeben werden.

Zur Information der Besucherinnen und Besucher werden Plakate mit den QR-Codes, die auf die KatWarn-App und das Themenabo hinweisen, an mehreren Stellen auf dem Weihnachts- und Neujahrsmarkt ausgehängt.

Link zum Themenabo: https://katwarn.de/weihnachtsmarkt-speyer-2025

Zuletzt aktualisiert am 26. November 2025, 09:50