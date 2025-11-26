  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

26.11.2025, 14:56 Uhr

Speyer- Sparkassenstiftung fördert acht Projekte mit insgesamt 12.450 Euro

Speyer / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Starke Unterstützung für innovative Ideen: 12.450 Euro für acht zukunftsweisende Projekte aus Speyer und Umgebung

Die Stiftung der ehemaligen Kreis- und Stadtsparkasse Speyer fördert auch in diesem Jahr wieder engagierte Initiativen in der Region, die das Zusammenleben in der Gemeinschaft bereichern. Insgesamt 12.450 Euro kommen acht spannenden Projekten aus den Bereichen Sport, Erziehung, Bildung, Integration, Kunst und Kultur zu Gute.

Treffpunkt zur feierlichen Scheckübergabe war am 20. November 2025 die Geschäftsstelle „Postgalerie“ der Sparkasse Vorderpfalz in Speyer. Vertreterinnen und Vertreter der geförderten Projekte kamen hier zusammen, um ihre Ideen persönlich vorzustellen und sich auszutauschen. So konnten sich die Anwesenden ein lebendiges Bild davon machen, wie die Fördermittel konkret eingesetzt werden und welchen Nutzen sie für die Menschen vor Ort haben.

Die Stiftung, die seit ihrer Gründung 1995 mit einem Stiftungskapital von zwei Millionen Euro ein starkes Engagement für die Region zeigt, wurde unter anderem von Stefanie Seiler, der Vorsitzenden des Kuratoriums, und Oliver Kolb, dem Vorstandsvorsitzenden, vertreten.

Stefanie Seiler betonte: „Wir möchten Projekte unterstützen, die durch ihr soziales Engagement einen echten Unterschied im Leben von Menschen machen. Der Einsatz für gemeinschaftliches Wohl und individuelle Förderung ist für uns eine der zentralen Säulen, die wir stärken wollen.“

Oliver Kolb fügte hinzu: „Die Sparkassenstiftung ist stolz darauf, erneut so viele engagierte Projekte in Speyer und Umgebung zu unterstützen. Hinter jeder Initiative steht das Bestreben, positive Veränderungen zu bewirken und soziale Barrieren zu überwinden sowie das Miteinander und die Chancengleichheit in der Gesellschaft fördern.“

Die Stiftung bedankt sich bei allen Bewerberinnen und Bewerben und freut sich darauf, die Umsetzung der Projekte zu begleiten sowie deren Erfolg zu verfolgen. Förderanfragen von Vereinen und Initiativen aus der Region Speyer können unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftungen gestellt werden. Im Frühjahr 2026 entscheidet das Kuratorium, welche neuen Ideen unterstützt werden.

Übersicht der geförderten Projekte

Verein Feuerbachhaus Speyer: Ankauf eines Gemäldes von Anselm Feuerbach für das Feuerbachhaus

Chorgemeinschaft St. Gangolf Dudenhofen: Chorfahrt der Chorgemeinschaft St. Gangolf zum 50-jährigen Partnerschaftsjubiläum nach Martell

Kirchenchor St. Cäcilia in Chorgemeinschaft St. Gangolf Dudenhofen: Projektkonzert des Kirchenchors St. Cäcilia Dudenhofen am 07.12.2025 in der Pfarrkirche St. Gangolf

Förderverein Kita St. Christopherus e. V.: Erweiterung des Kita-Bistros um eine Müsli-Station

GEWO Leben gGmbH: Spiel und Sport in der Hausaufgaben-/Nachmittagsbetreuung

Stadt- und Kreisbildstelle: Beschaffung von Kreis-Online-Lizenzen (KOL) zur Gestaltung der schuleigenen Demokratietage

Judo Sportverein Speyer e. V.: Integration und Inklusion

Kath. Kita St. Markus/Förderverein Kita St. Markus in Speyer e. V.: Einrichtung eines Snoezelen-Raumes

ASV Harthausen e. V.: „Von Rot zu Grün“ – Umwandlung Tennen- zu Kunstrasen-Fußballplatz

Bildunterschrift: Stefanie Seiler, Kuratoriumsvorsitzende (2. v. rechts vorne), Oliver Kolb, Vorstandsvorsitzender der Sparkassenstiftung (1. v. links vorne) und weitere Kuratoriumsmitglieder mit den Vertreterinnen und Vertretern der begünstigten Projekte

Foto: Klaus Venus / Stadtsparkasse Vorderpfalz

Zuletzt aktualisiert am 26. November 2025, 14:56

