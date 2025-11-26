Sinsheim – Informationsabend für werdende Eltern und Still- und Babytreff am 8. Dezember um 17 Uhr im Casino

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Einmal im Monat lädt die Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe der GRN-Klinik Sinsheim, Nadine A. Michel, mit ihrem Team zu einem Infoabend für werdende Eltern ein. Im Casino neben der Klinik informieren sie über das Leistungsangebot der Geburtshilfe und beantworten alle offenen Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit. Je nach aktueller Situation im Kreißsaal können die Räumlichkeiten dort auch in diesem Rahmen besichtigt werden. Die nächste Veranstaltung findet am 8. Dezember um 17 Uhr statt.

Das Angebot ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Andere Eltern treffen, sich austauschen, kompetenten Rat erhalten

Nächster Still- und Babytreff findet am Dienstag, 16. Dezember von 10 Uhr bis 11:30 Uhr statt

Jeden 3. Dienstag im Monat ab 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr bietet der Still- und Babytreff jungen Müttern mit ihren Babys bis 12 Monaten eine Gelegenheit zum Austausch und Kennenlernen. Lisa Hölzel, Kinderkrankenschwester und Stillberaterin, begleitet die Treffen und gibt wertvolle Informationen und Tipps rund um die Themen Stillen, Ernährung (Beikost), Babyschlaf und vieles mehr. Der nächste Still- und Babytreff findet am 16. Dezember um 10 Uhr im Sportraum des Betreuungszentrum, direkt gegenüber der Klinik statt.

Das Angebot ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen zur Geburtshilfe der GRN-Klinik Sinsheim gibt es unter www.grn.de/sinsheim/klinik/gynaekologie-und-geburtshilfe/geburtshilfe

und zu unseren Beleghebammen unter https://geburtshilfe-sinsheim.de/

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH

Zuletzt aktualisiert am 26. November 2025, 13:27