Schifferstadt – 24-jährige Autofahrerin prallt gegen Baum

Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Wie die Polizei mitteilt kam es am Dienstagmorgen, 25.11.2025, zu einem schweren Unfall .

Gegen 08:45 Uhr befuhr eine 24-jährige Autofahrerin die L532 in Richtung Waldsee. Aus bislang unbekannter Ursache kam die 24-Jährige von der nassen Fahrbahn ab und prallte schließlich gegen einen Baum. Durch den Zusammenstoß erlitt die Fahrerin Verletzungen am Arm und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme und zur Beseitigung von Öl kurzzeitig gesperrt werden. Das Auto der 24-Jährigen wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

Zuletzt aktualisiert am 26. November 2025, 11:55