Neustadt – Pkw überschlägt sich nach Baumkollision: Zwei Frauen leicht verletzt

Neustadt-Geinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht auf Mittwoch (26. November 2025) ist es auf der B39 bei Neustadt an der Weinstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Kurz nach Mitternacht meldeten Zeugen der Polizei, dass ein Mercedes von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert sei.

Nach Angaben der Polizei Neustadt/Weinstraße war die Fahrerin des Wagens in einer Linkskurve auf Höhe des Ortsteils Geinsheim aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen. Der Mercedes prallte frontal gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Baum. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Die beiden Insassinnen des Pkw erlitten leichte Verletzungen, konnten das Fahrzeug jedoch selbstständig verlassen. Am Unfallwagen kam es zu einer leichten Rauchentwicklung, weshalb die alarmierte Feuerwehr vorsorglich Löschmaßnahmen durchführte.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Zuletzt aktualisiert am 26. November 2025, 12:10