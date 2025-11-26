  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Neustadt – Landesgartenschau: 5,8 Millionen Euro für Gewässerökologie, Artenvielfalt und zukunftsfähige Mobilität

Neustadt a.d.Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Landesgartenschau: 5,8 Millionen Euro für Gewässerökologie, Artenvielfalt und zukunftsfähige Mobilität – Klimaschutzministerin überreicht Oberbürgermeister Förderbescheide

Oberbürgermeister Marc Weigel hat von der rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Katrin Eder drei Förderbescheide für die Landesgartenschau 2027 erhalten. Aus verschiedenen Investitionsprogrammen des Landes können nun weitere 5,81 Millionen Euro für zentrale Zukunftsprojekte in den Bereichen Natur- und Gewässerschutz sowie nachhaltiger Mobilität verwendet werden.
Bei einem Rundgang über das künftige Gartenschaugeländes wurden die Projekte vorgestellt, für die die Fördermittel eingesetzt werden. Oberbürgermeister Weigel betonte dabei die große Bedeutung der Investitionen: Die Stadt kann damit sowohl heimische Gewässer ökologisch aufwerten als auch neue Lebensräume schaffen und zugleich die Mobilität für viele Bürgerinnen und Bürger verbessern. „Dies wirkt weit über das Jahr der Landesgartenschau hinaus und ist ein wichtiger Schritt, um Neustadt dauerhaft lebenswert und klimafreundlich zu gestalten“, sagte der Oberbürgermeister.

Renaturierung von Speyer- und Rehbach

Ein Schwerpunkt der Förderung liegt in der Renaturierung von Speyerbach und Rehbach. Beide Gewässer erhalten (dank des ersten Förderbescheids) neue Strukturen, die Lebensräume für Fische, Insekten und Kleinstlebewesen schaffen. Am Rehbach werden hierzu verschiedene Elemente in das Gewässer eingebaut und ergänzende Pflanzungen sorgen künftig für eine natürliche Beschattung. Im Speyerbach wird die Durchgängigkeit für wandernde Fischarten wiederhergestellt; eine aus Natursteinen gebaute Fischtreppe ersetzt eine bislang unüberwindbare Barriere. Die Arbeiten leisten einen wichtigen Beitrag zum Schutz geschützter Arten und zur Stärkung des gesamten Ökosystems.

Feuchtwiesenbiotop für die Artenvielfalt

Mit den Neubachwiesen wird im Rahmen der Landesgartenschau zudem ein großes Grünflächenprojekt gefördert, das ein artenreiches Feuchtwiesenbiotop entstehen lässt. Die Flächen sollen dauerhaft naturnah bewirtschaftet werden, sodass Käfer, Schmetterlinge, Feuersalamander und viele weitere Arten geeignete Rückzugsräume finden. Hierzu überreichte die Ministerin den zweiten Förderbescheid.

Bahnhaltepunkt Böbig wird barrierefrei, grüner und schöner

Der dritte Förderbescheid betrifft die Modernisierung des Bahnhaltepunktes Böbig, der täglich von tausenden Menschen genutzt wird. Die Stadt erhält Mittel für eine neue barrierefreie Rampenanlage, die den Zugang erleichtert. Außerdem entstehen barrierefreie Wege zu den umliegenden Bushaltestellen sowie neue Abstellanlagen für Fahrräder. Zudem wird der Vorplatz freundlicher gestaltet und begrünt, sodass der Bereich – gerade mit Blick auf die Nähe zu einem der Haupteingänge der Landesgartenschau – künftig attraktiver wirkt. Erst kürzlich erhielt die Stadt hierfür eine weitere Zuwendung aus dem Landes- und Bundesprogramm „Soziale Stadt“.

Investitionen wirken weit über die Gartenschau 2027 hinaus

Das LGS-Gelände befindet sich bereits im Bau, zahlreiche Projekte nehmen schon deutliche Formen an. Die Stadt verbindet so mit den geförderten Maßnahmen ökologische mit städtebaulichen Zielen: Die Gewässer sollen wieder lebendigere Naturräume werden, die Grünflächen tragen zur Klimaanpassung bei und der umgebaute Bahnhaltepunkt Böbig stärkt als neue Mobilitätsstation den öffentlichen Verkehr und die klimafreundliche Anreise.
Oberbürgermeister Weigel dankte der Ministerin für die Unterstützung des Landes und hob hervor, dass diese Förderung weit mehr sei als eine Vorbereitung für die Landesgartenschau: „Wir investieren hier in unsere Zukunft. Die Projekte schaffen Lebensräume, verbessern den Alltag vieler Menschen und stärken die Stadtentwicklung langfristig.“ Der Förderanteil beträgt zwar bis zu 90 Prozent. Dennoch muss die Stadt weiterhin hohe Eigenanteile aufbringen, um diese Impulse setzen zu können.

Foto (Stadtverwaltung): Klimaschutzministerin Katrin Eder übergibt Oberbürgermeister Marc Weigel drei Förderbescheide.

Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Speyer- Sparkassenstiftung fördert acht Projekte mit insgesamt 12.450 Euro

    • Speyer- Sparkassenstiftung fördert acht Projekte mit insgesamt 12.450 Euro
      Speyer / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Starke Unterstützung für innovative Ideen: 12.450 Euro für acht zukunftsweisende Projekte aus Speyer und Umgebung INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Stiftung der ehemaligen Kreis- und Stadtsparkasse Speyer fördert auch in diesem Jahr wieder engagierte Initiativen in der Region, die das Zusammenleben in der Gemeinschaft bereichern. Insgesamt 12.450 Euro kommen acht ... Mehr lesen»

      • Mannheim – 1.400 Euro für Billighandy bezahlt – Polizei warnt vor Betrugsmasche

    • Mannheim – 1.400 Euro für Billighandy bezahlt – Polizei warnt vor Betrugsmasche
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Ein 67-jähriger Mann ist vergangenen Samstag, den 22.11.2025 in Mannheim auf eine derzeit gängige Betrugsmasche hereingefallen. Der Mann hatte zuvor über das Portal „kleinanzeigen“ Kontakt mit einem Verkäufer eines angeblichen Iphone 17 Pro aufgenommen und ein Treffen im Quadrat N7 bei den „Lauerschen Gärten“ vereinbart. Ein unbekannter Mann übergab dem ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Bürgerbüros können wieder Anliegen bearbeiten

    • Ludwigshafen – Bürgerbüros können wieder Anliegen bearbeiten
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Ab sofort können in den vier Ludwigshafenern Bürgerbüros grundsätzlich wieder alle Anliegen bearbeitet werden. Da die Online-Terminvergabe aber derzeit noch nicht wieder funktioniert, können Termine bis auf Weiteres täglich von 8 Uhr bis 12.30 Uhr ausschließlich telefonisch unter 0621 504-3724 vereinbart werden. In den Bürgerbüros Oggersheim, Oppau und Achtmorgenstraße ist eine ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Winterhilfe-Mittagessen startet am 1. Dezember – Spenden dringend benötigt

    • Ludwigshafen – Winterhilfe-Mittagessen startet am 1. Dezember – Spenden dringend benötigt
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. „Mit dem Herzen sehen“ INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Am Montag, 1. Dezember 2025, öffnet im Prälat-Walzer-Haus erneut das Winterhilfe-Mittagessen „Mit dem Herzen sehen“ seine Türen. Die Pfarrei Hll. Petrus und Paulus und das Caritas-Zentrum Ludwigshafen laden dann wieder jeden Montag von 13 bis 14 Uhr zu einem kostenfreien warmen Mittagessen ein. Das ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Stadt ehrte bürgerschaftlich Engagierte mit der Ehrenamtsmedaille 2025 – Oberbürgermeister Eckart Würzner: „Sie übernehmen Verantwortung und zeigen eine klare Haltung!“

    • Heidelberg – Stadt ehrte bürgerschaftlich Engagierte mit der Ehrenamtsmedaille 2025 – Oberbürgermeister Eckart Würzner: „Sie übernehmen Verantwortung und zeigen eine klare Haltung!“
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg hat am Donnerstagabend, 20. November 2025, im Großen Rathaussaal Bürgerinnen und Bürger mit der Ehrenamtsmedaille 2025 geehrt. Oberbürgermeister Eckart Würzner überreichte 29 Ehrenamtsmedaillen als Zeichen des Dankes und der Anerkennung für herausragendes Bürgerschaftliches Engagement: 17 Auszeichnungen erhielten engagierte Menschen in den Heidelberger Stadtteilen. Weitere zwölf Medaillen erhielten ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – „Ulla von Brandenburg. Von Rot bis Grün, alles Gelb vergeht“: Kurator*innenführung im Wilhelm-Hack-Museum

    • Ludwigshafen – „Ulla von Brandenburg. Von Rot bis Grün, alles Gelb vergeht“: Kurator*innenführung im Wilhelm-Hack-Museum
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Rahmen einer Kurator*innenführung begleitet am Sonntag, 7. Dezember um 15 Uhr die Kuratorin Dr. Astrid Ihle die Besucher*innen durch die Ausstellung „Ulla von Brandenburg. Von Rot bis Grün, alles Gelb vergeht“. Der gemeinsame Dialog ermöglicht es, Fragen zu stellen sowie Hintergründe über Künstlerin, Zeitgeschichte, Techniken, Ausstellungskonzepte und vieles mehr ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Violin-Matineen im Wilhelm-Hack-Museum

    • Ludwigshafen – Violin-Matineen im Wilhelm-Hack-Museum
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Pfälzische Musikgesellschaft veranstaltet regelmäßig Sonntagsmatineen im Wilhelm-Hack-Museum. Im Dezember stehen zwei Violin-Matineen auf dem Programm: Am Sonntag, 7. Dezember 2025 um 12 Uhr spielt Hatsune Moriuchi; am Sonntag, 21. Dezember 2025 um 12 Uhr spielen Anne Sophie Luong (Violine) und Kaori Genda (Klavier). Die Kosten betragen 10 Euro, ermäßigt ... Mehr lesen»

      • Sinsheim – Informationsabend für werdende Eltern und Still- und Babytreff am 8. Dezember um 17 Uhr im Casino

    • Sinsheim – Informationsabend für werdende Eltern und Still- und Babytreff am 8. Dezember um 17 Uhr im Casino
      Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Einmal im Monat lädt die Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe der GRN-Klinik Sinsheim, Nadine A. Michel, mit ihrem Team zu einem Infoabend für werdende Eltern ein. Im Casino neben der Klinik informieren sie über das Leistungsangebot der Geburtshilfe und beantworten alle offenen Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit. ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Balaclava, Hoodies, Scoodies & Co

    • Heidelberg – Balaclava, Hoodies, Scoodies & Co
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Noch kein Weihnachtsgeschenk? Ab 4. Dezember, 18.15 Uhr bietet die vhs Heidelberg an drei Abenden einen Strickkurs unter fachkundiger Anleitung von Brigitte Schauwienold für jede*n, der bereits Grundlagen des Strickens beherrscht und dieses Jahr gerne etwas Persönliches und auch Handgemachtes verschenken möchte. Eine Anmeldung bei der Volkshochschule ist bis 28. ... Mehr lesen»

      • Landau – Plauderspaziergang in Annweiler mit kleiner Adventsfeier für Seniorinnen und Senioren – Teilnahme kostenfrei, bitte anmelden

    • Landau – Plauderspaziergang in Annweiler mit kleiner Adventsfeier für Seniorinnen und Senioren – Teilnahme kostenfrei, bitte anmelden
      Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Plauderspaziergänge für Seniorinnen und Senioren in der Annweilerer Markwardanlage werden gut angenommen. Deshalb bieten die Fachkraft Gemeindeschwester plus Ute Wingerter und Natalie Schwöbel, Pflegeberaterin des Pflegestützpunktes Annweiler – Bad Bergzabern, auch im Dezember einen Spaziergang an: am 10. Dezember um 10.30 Uhr. Der Treffpunkt ist an der Konzertmuschel. Begleitet ... Mehr lesen»

