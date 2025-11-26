Ludwigshafen – „Ulla von Brandenburg. Von Rot bis Grün, alles Gelb vergeht“: Kurator*innenführung im Wilhelm-Hack-Museum

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Rahmen einer Kurator*innenführung begleitet am Sonntag, 7. Dezember um 15 Uhr die Kuratorin Dr. Astrid Ihle die Besucher*innen durch die Ausstellung „Ulla von Brandenburg. Von Rot bis Grün, alles Gelb vergeht“. Der gemeinsame Dialog ermöglicht es, Fragen zu stellen sowie Hintergründe über Künstlerin, Zeitgeschichte, Techniken, Ausstellungskonzepte und vieles mehr zu erfahren. Die Kosten für die Führung betragen 5 Euro zuzüglich Eintritt. Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an anmeldung.whm@ludwigshafen.de.
Quelle: Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 26. November 2025, 13:31