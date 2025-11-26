Ludwigshafen – Turmrestaurant setzt sichtbares Zeichen zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar, 25. November – Zum Internationalen Gedenktag gegen Gewalt an Frauen hat sich auch das Turmrestaurant in Ludwigshafen klar positioniert. Als Zeichen der Solidarität und Anteilnahme stellten die Betreiber im Wintergarten des Restaurants eine leuchtend orangefarbene Bank auf – eine Farbe, die weltweit für die Ächtung von Gewalt an Frauen steht.

Auf der Bank lag ein Informationsplakat aus, ergänzt durch die Nummer einer bundesweiten Hilfetelefon-Hotline, an die sich Betroffene jederzeit anonym und kostenfrei wenden können. Mit der Aktion möchte das Turmrestaurant nicht nur auf die anhaltend hohe Zahl von Fällen häuslicher und sexualisierter Gewalt aufmerksam machen, sondern auch konkret Hilfewege sichtbar machen.



„Es ist wichtig, dass Betroffene wissen, dass sie nicht allein sind und Unterstützung bekommen können“, betont das Team des Turmrestaurants. Man wolle dazu beitragen, Hemmschwellen abzubauen und Mut zu machen, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Hintergrund:

Der 25. November ist weltweit als „Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen“ verankert. Zahlreiche Organisationen, Institutionen und Initiativen beteiligen sich jährlich an Aktionen, um auf die Problematik aufmerksam zu machen und politischen wie gesellschaftlichen Druck aufzubauen. Auch in Ludwigshafen riefen dieses Jahr mehrere lokale Akteure zu mehr Unterstützung für Betroffene und zu einem entschlossenen Engagement gegen Gewalt auf.

Mit der symbolischen Bank setzt das Turmrestaurant ein deutliches Zeichen: Gewalt an Frauen geht alle an – und jeder kann dazu beitragen, Betroffenen ein Stück Sicherheit und Aufmerksamkeit zu geben.

