Ludwigshafen – Kupferkabel im Wert von 30.000 Euro gestohlen

Ludwigshafen (ots) Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht zum Mittwoch (25.11.-26.11.2025), zwischen 23 Uhr und 6 Uhr, wurden auf dem RNV-Betriebsgelände in der Hauptstraße in Rheingönheim Kupferkabel im Wert von mehr als 30.000 Euro gestohlen. Bislang Unbekannte verschafften sich Zutritt zu dem Gelände und entwendeten diverse Kabeltrommeln. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass die Kabel durch mehrere Täter mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert wurden.

Polizei sucht Zeugen:

Haben Sie in der Nacht zum Mittwoch entsprechende Beobachtungen nahe dem Betriebsgelände gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Zuletzt aktualisiert am 26. November 2025, 15:32