Ludwigshafen – Fußgänger von Auto erfasst – Polizei sucht nach Hinweisen zur Identität

Ludwigshafen / Oggersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei einem Verkehrsunfall in der Oderstraße ist am Dienstagabend ein bislang unbekannter Fußgänger schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei überquerte der Mann gegen 17.27 Uhr auf Höhe der Hausnummer 10 die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein herannahender Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Fußgänger.

Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Weil er bislang nicht ansprechbar ist, konnte die Polizei seine Identität noch nicht klären.

Zum Zeitpunkt des Unfalls trug der Verletzte eine blaue Jeans, braune Schuhe und eine blaue Jacke. Auffällig sind zudem seine kurz geschorenen Haare.

Polizei Oggersheim sucht nach Zeugen:

Die Polizeiwache Oggersheim bittet nun um Hinweise: Wer Angaben zur Identität des Mannes machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-24650 oder per E-Mail an pwoggersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 26. November 2025, 14:36