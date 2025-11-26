Ludwigshafen – Bürgerbüros können wieder Anliegen bearbeiten

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Ab sofort können in den vier Ludwigshafenern Bürgerbüros grundsätzlich wieder alle Anliegen bearbeitet werden. Da die Online-Terminvergabe aber derzeit noch nicht wieder funktioniert, können Termine bis auf Weiteres täglich von 8 Uhr bis 12.30 Uhr ausschließlich telefonisch unter 0621 504-3724 vereinbart werden.
In den Bürgerbüros Oggersheim, Oppau und Achtmorgenstraße ist eine Vorsprache ausschließlich mit Termin möglich. Im zentralen Bürgerbüro Bismarckstraße ist die Vorsprache auch ohne Termin möglich. Hierbei ist jedoch mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Zudem kann der Zutritt zum zentralen Bürgerbüro bei zu großem Kundenandrang vorzeitig gesperrt werden.
Folgende Anliegen können im zentralen Bürgerbüro Bismarckstraße ohne Termin erledigt werden:
• Ausgabe von bereits beantragten Personalausweisen und Reisepässen, die im zentralen Bürgerbüro Bismarckstraße beantragt wurden
• Ausstellung von Meldebescheinigungen
• Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen für die Jugendschutzuntersuchung
• Ausstellung Steuer-ID
• Ausgabe und Entgegennahme von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheine
Zuletzt aktualisiert am 26. November 2025, 14:32